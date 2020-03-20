Броварського забудовника Мавродієва підозрюють у шахрайстві, - ЗМІ

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає справу про шахрайство в розмірі понад 73 млн гривень. В афері підозрюється директор ТОВ "Грассфілд" Юрій Мавродієв. Компанія, яку він очолює, веде забудову одного з ЖК в Броварах. Про таке KV стало відомо з повідомлення "Правда Тут".

У повідомленні наголошується, що слідство ставить у провину Мавродієву заволодіння земельними ділянками своїх орендодавців.

За словами слідства, компанія Юрія Мавродієва ТОВ "Грассфілд" винна орендодавцям більше 73 млн гривень. Розпочавши будівництво двох багатоквартирних будинків, його компанія взяла в оренду земельні ділянки, на які згодом була проведена державна реєстрація землі.

"Таким чином, його власністю стало не тільки будівництво, а й земля", - йдеться в сюжеті.

У залі ж суду сам Мавродієв спростував даний факт. Він стверджує, що реєстрація здійснювалася не його руками.

"Я не давав ніяких доручень, щось робити. Ті особи продовжують приймати на сьогоднішній день гроші від покупки квартир, тільки вже на іншу юрособу. А відповідальність залишається на мені", - запевнив Мавродієв.

Однак, сторона потерпілих у справі переконана: підозрюваний перевищив свої повноваження і не виконав всіх умов договору. А саме - не передав їх компаніям кошти і квадратні метри, прописані в документі.

У свою чергу, адвокатів Мавродієва турбувало більше те, що підозру було вручено не особисто в руки підозрюваному, а залишено в дверях квартири. Адвокати стверджували, що не обгрунтований і сам сенс підозри.

Також в ході розгляду справи один з учасників підписання договорів мав виступити в ролі свідка. Однак, без попереднього схвалення суду його свідчення не були долучені до справи.

Феміда постановила: до 2 травня Юрій Мавродієв перебуватиме під домашнім арештом. Захисники ж підозрюваного приступили до підготовки апеляції.

Нагадаємо, компанія "Грассфілд" займається зведенням житлових комплексів в Броварах. Згідно з даними порталу Youcontrol кінцевими бенефіціарними власниками компанії є Віктор Григорович Страшний і Євген Вікторович Тимченко. Вони ж разом з Сергієм Георгійовичем Караванським є засновниками ТОВ. Зареєстрована "Грассфілд" в Броварах.