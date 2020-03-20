Губернатор Одеської області лобіює Андрія Суббота на посаду глави ДФС, - ЗМІ

Держчиновник з сумнівною репутацією і елітною нерухомістю Андрій Суббот може очолити ДФС Одеської області з подачі глави Одеської облдержадміністрації Максима Куцого. Про це йдеться в статті "Податки та "протеже" губернатора: як Суббот допоможе освоїти фінансові потоки в Одеській області", опублікованій в виданні "Апостроф".

"У ДФС свою "фінансову частку" намагається роздобути очільник Одеської обладміністрації - він має намір проштовхнути на посаду глави свою людину для контролю над потоками. Його протеже - це Андрій Суббот, - чинний начальник управління комунікацій та інформаційної політики Одеської ОДА", - зазначає автор.

У статті також вказується на підприємницьку діяльність А.Суббота і його зв'язки з бізнесом в окупованому Криму.

"Уродженець Керчі, держслужбовець 5-го рангу, в Криму офіційно займався посередництвом в оптовій торгівлі, розгорнув діяльність як індивідуальний підприємець. Але після відпрацювання місцевих фінансових схем йому довелося переїхати ближче до Києва - в Ірпінь. Якраз під шумок в 2014 році. Хоча окупація - не перешкода: джерела кажуть, що Суббот і далі продовжує вести свою діяльність на півострові, лише через підставних осіб - на кримському ТОВ "ЕКСТРА", яке зареєстровано в 2014 році і офіційно займається виробництвом пластмасових виробів, що використовуються в будівництві", - йдеться в замітці.

Автор також зазначає, що А.Суббот, будучи держчиновником, володіє нерухомістю, яка не співрозмірна з його зарплатою, і вказує недостовірні дані в декларації.

"Держслужбовець приловчився заробити на особняк в елітному селищі під Києвом, хоча за подібну площа ще недавно брали близько мільйона доларів. І на три земельні ділянки: під Києвом і в Коростені, які, правда, чесно задекларував. Чи то на зарплату чиновника заробив, то чи на "прибуток" від ТОВ Аква Віта Одеса і ТОВ Аква Віта Київ, про участь в якості засновника в яких "забув" згадати в щорічній декларації", - підкреслюється в статті