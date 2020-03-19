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19 березня 2020, четвер, 19:34 334
Політика 2020-03-19T19:46:48+02:00
Українські Новини
Місцеві органи влади повинні організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об'єктів, - Кри

Місцеві органи влади повинні організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об'єктів, - Криклій

Анна Рудык

Уряд сьогодні робить усе необхідне, щоби зупинити поширення країною коронавірусу, саме тому відповідальним особам доводиться йти на дещо радикальні заходи: вводити карантин, обмежувати вільне пересування громадян. Однак працівників важливих інфраструктурних об’єктів, в тому числі — лікарень та шпиталів, необхідно забезпечити трансфером до місця роботи або ж поселити десь поруч на період карантину. Відповідальність за це має взяти на себе місцева влада, вважає міністр інфраструктури України Владислав Криклій. 

"Коронавірус вирує по всьому світу, тож у ВООЗ його вже признали пандемією. Якщо вчора це здавалося чимось віддаленим, що є лише десь там в окремих провінціях Китаю, то сьогодні ця проблема набула світових масштабів. Вона поруч із нами. Зараз дуже важко прогнозувати, як ситуація буде розвиватися. Саме тому ми в МІУ в цьому питанні спираємося на оцінки та рекомендації МОЗ і ВООЗ. І саме тому сьогодні в країні вживаються такі радикальні заходи. Зараз вкрай необхідно, щоб всі громадяни залишалися в місцях свого проживання. Наша основна мета — мінімізація мобільності населення, обмеження пересування людей задля унеможливлення поширення небезпечного вірусу", — розповів очільник МІУ. 

Він зазначив, що в Уряді працюють над тим, щоб люди могли дістатися місця роботи, якщо вони працюють у стратегічних галузях. "Перед місцевими органами влади стоїть надважлива задача — належним чином організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об’єктів, в тому числі — лікарень та шпиталів. Якраз сьогодні в нас була нарада під головуванням президента, де порушувалось питання, щоби за можливості забезпечувати працівникам медичних установ  розміщення поруч із місцем роботи, на цей карантинний період. Тому тут лікарні, шпиталі мають координувати місцеві органи влади", — сказав Владислав Криклій. 

Він також відзначив, що МІУ спільно з Міністерством закордонних справ працюють над поверненням до країни наших громадян з-за кордону. "Ми повертаємо сюди українців, які на момент введення карантину перебували за кордоном. Наші авіаперевізники здійснюють спецрейси, виставляють їх за доступною ціною. Ми координуємось і співпрацюємо з МЗС: через консульські служби збираємо заявки від українців, які хочуть повернутися додому. Якщо це якісь ексклюзивні країни, то рекомендуємо орієнтуватися, в першу чергу, на транзит через хаби", — пояснив міністр. 

Криклій розповів, що, окрім спеціальних авіарейсів, МІУ також організувало декілька спепотягів. "Будемо повертати громадян з Чехії, Польщі, Німеччини. 20 березня з Пшемишля до Києва вирушать п’ять поїздів з українцями (сумарно майже 3000 пасажиромісць). Відповідної домовленості було досягнуто під час переговорів із польською залізницею. Таким чином, ми плануємо повернути на батьківщину близько 3000 українців. Ще майже 9000 громадян повернемо авіаперевезеннями", — розповів Криклій. 

За його словами, лише на 19 березня в МІУ заплановано виконання понад 42 авіарейсів. "Багато українців прибувають з Єгипту — там взагалі було близько 40 тисяч наших громадян, бо це, мабуть, найпопулярніший напрямок. Це десь 50% всіх українців, які в якості туристів опинилися за кордоном і потребували допомоги у поверненні", — резюмував голова МІУ. 

Владислав Криклій зазначив, що останнім часом знаходиться на зв’язку в режимі 24/7, щоб тримати руку на пульсі та мати можливість максимально оперативно реагувати на події. Найсвіжіші новини з приводу карантину та процесу повернення українців з-за кордону він порадив читати в його однойменному телеграм-каналі.  

В цілому з 14 по 18 березня Мінінфраструктури вдалося евакуювати з-за кордону 44 тисячі українців. Вони летіли спеціальними нерегулярними рейсами з таких міст, як Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Літаки з евакуйованими громадянами приймають в аеропортах Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя. Очікується, що скоро до них долучиться й одеський аеропорт.

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