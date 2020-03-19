підписатися на розсилку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 березня 2020, четвер, 19:12 6
Верховна Рада і партії 2020-03-19T19:45:02+02:00
Українські Новини
Влада ігнорує важливий міжнародний досвід у боротьбі з коронавірусом, – Бойко

Влада ігнорує важливий міжнародний досвід у боротьбі з коронавірусом, – Бойко

Павло Твердохліб
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус, Обов'язкове тестування, Перетинаючі кордон
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що чинна влада ігнорує важливий міжнародний досвід у боротьбі з коронавірусом. Одним з дієвих кроком у боротьбі з коронавірусом стало б обов'язкове тестування всіх, хто приїхали з-за кордону в останні 2 тижні та тих, хто повернувся в ці дні, але українська влада не впроваджує цей механізм.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У всьому світі влада використовує захисні і запобіжні заходи для збереження життя і здоров'я людей. З перших днів оголошення карантину в Україні розкрилися серйозні недоробки у діях української влади - відсутні засоби захисту для медпрацівників на місцях, немає медобладнання для порятунку хворих, у продажу немає масок та антисептиків, у людей немає можливості пройти тестування на COVID-19. Практика масового тестування показала свою ефективність у багатьох країнах, але українська влада не вводить цей механізм", - підкреслив Бойко.

"Тести необхідно зробити доступними для всіх громадян та іноземців, що проживають в Україні. Необхідно дозволити приватним клінікам проводити тестування на коронавірус. Також необхідно забезпечити експрес-тестами працівників аеропортів, залізничних вокзалів, щоб, крім вимірювання температури, всі ті, хто повертається в Україну, могли пройти експрес-тестування, враховуючи, що 20 та 21 березня очікуються спецрейси з Польщі. Також захищеними повинні бути екіпажі спецрейсів, бригади медиків, які працюють в аеропортах і на залізничних вокзалах. Крім термометрів, у них повинні бути експрес-тести на коронавірус, спеціально обладнані приміщення для перевірки всіх, хто повертається. Людей необхідно забезпечити наборами, які включають маски й антисептики. З'ясувати місце та умови їхнього перебування вдома. Попередити про обов'язкову самоізоляцію й обмеження контактів. У людей має бути можливість зробити безкоштовне тестування на коронавірус у всіх без винятку регіонах. Все це потрібно організувати і забезпечити інформування населення. Люди, які повертаються в Україну, повинні проходити через всі необхідні карантинні заходи, а не ставати причиною спалахів хвороби. І завдання влади - зробити все необхідне, щоб зберегти здоров'я і життя наших громадян", - акцентував Юрій Бойко.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" розгорнула допомогу і підтримку людей у регіонах. І вимагає від влади послідовних та чітко організованих дій щодо захисту громадян та економіки, серед яких: наявність необхідних захисних спецзасобів та медобладнання, безперебійне фінансування медпрацівників і медустанов; збереження робочих місць і заробітних плат співробітникам тих підприємств та установ, які відправили людей на карантин; забезпечення соціальної допомоги найбільш вразливим категоріям громадян - це пенсіонери, самотні люди etc; антикризовий план заходів для підтримки вітчизняної економіки.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко ОПЗЖ Коронавірус Обов'язкове тестування Перетинаючі кордон

"Платформа Бойка" назвала "метання" Зеленського за...
Влада повинна забезпечити захист медиків, – Льовоч...
Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути...
У зв'язку з карантином нотаріуси працюють у чергов...
Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус
Новини
Екс-заступник міністра культури, молоді та спорту Подоляк задекларувала 302 тис. гривень зарплати 19:35
Місцеві органи влади повинні організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об'єктів, - Криклій 19:34
Влада ігнорує важливий міжнародний досвід у боротьбі з коронавірусом, – Бойко 19:12
UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину 19:02
Ліквідація Державної архітектурної інспекції призведе до хаосу в будівельній галузі, - в.о. начальника одеського ДАБК Авдєєв 18:44
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим 10:08
Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією 08:08
більше новин
У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok