Український дипломат, перший секретар відділу Середнього Сходу і Південної Азії Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України Віталій Заянчковський протягом декількох тижнів освоював спеціальний кваліфікаційний курс для зарубіжних посланників в Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ Пакистану. Разом з цим, чиновник переконався в значних можливостях для подальшого розширення зв'язків між Україною та Ісламською Республікою Пакистан. Про це він поділився в інтерв'ю головному редактору провідного інформаційного агентства країни ДНД Ага Ікрару Харуну.

Віталій Заянчковський. Фото:DND

"Прибувши з Києва до Пакистану, а це було взимку, яка в наших краях хоч і була в цьому році досить теплою, я все одно був здивований можливістю потрапити прямо у літо. Дерева зеленіли і було безліч квітів, що розпустилися. Ісламабад виявився зеленим містом, і я порівняв його з Києвом, який так само вважається однією з найзеленіших столиць Європи і світу. Чисте повітря, відсутність трафіку, просторі вулиці, багато зелених зон. Все це звертає на себе увагу іноземця. Одним словом - сучасне місто.

Тепер же можу поділитися своїми враженнями після завершення свого відрядження в цю чудову країну. Вважаю, що в першу чергу ми повинні розвивати відносини між людьми. І це може бути найширший спектр міждержавної взаємодії. Візьмемо хоча б навчання пакистанських студентів в Україні, а українських - в пакистанських ВНЗ. На скільки я знаю, запит на цей сегмент є.

Безумовно, це і розвиток туризму між нашими державами. Україна і Пакистан туристичні країни з великим потенціалом. В даний момент Україна приймає до 20 мільйонів туристів на рік. Пакистан же, наскільки мені відомо, прийняв за минулі 12 місяців близько 2 мільйони іноземних візитерів, що звичайно набагато нижче можливостей цієї великої південно-азіатської країни. І нам необхідно працювати в цьому напрямку набагато більше, пропагуючи туристичні можливості і пам'ятки в Україні і ІРП. Це може бути і взаємний обмін туроператорами, які проведуть презентації в обох країнах, це можуть бути і різнобічні рекламні кампанії. Безумовно, є такий потенціал і його потрібно реалізовувати.

Кожна область в Україні, так само, як і регіони в Пакистані, має свої особливі місця і свої унікальні пам'ятки. Безумовно, наша столиця Київ - це головне історичне місце країни з історією більш ніж у півтори тисячі років, це звичайно Карпати на заході країни. Карпатські гори, в окремих своїх районах нагадують Гімалаї. Ті, що я бачили в Кашмірі. Такі ж зелені і лісисті. Є в обох країнах і моря. У Пакистані це Аравійське море, в Україні це Чорне і Азов. У кожному регіоні є безліч пам'ятників старовини і архітектури.

До поїздки в Пакистан я багато разів чув про спільні риси пакистанського і українського народів. І для мене залишалося відкритим питання, де знаходяться витоки цих єдиних рис.

Як мені здається, ці подібності проглядаються в елементах народного одягу, прикрасах, деяких схожих традиціях, пов'язаних зі святкуваннями. Це традиція писанкарства, традиція вишивки. Характерним для двох народів є і притаманна гостинність.

Під час візиту в Карачі мені довелося відвідати музей державного банку, і ще як його називають - Музей грошей. Там вдалося доторкнутися до витоків цієї культурної спадщини і просто побачити шлях, який дає можливість отримати правильну відповідь. На стенді, який розповідає про розвиток грошей Пакистану, для мене було несподіванкою побачити індо-скіфські експонати. Виявляється, була скіфсько-сарматське держава на території Пакистану. Зокрема, це долина річки Інд, це Раджастан, Гуджарат і верхня частина долини Гангу.

Цікаво, то що ця держава існувала з 55 року до Різдва Христового і аж до 405 року нашої ери. Можливо тут і лежить ключ до розуміння певної спільноти наших культур і традицій. Україна в своїй історії так само мала період скіфської державності, сарматський період. Звичайно, все це на рівні припущень. Вчені повинні дати відповідь на це питання. А наші громадяни - отримати більш широкі можливості на власні очі побачити всю цю спадщину як в Україні, так і в Пакистані".