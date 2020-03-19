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  • Ліквідація Державної архітектурної інспекції призведе до хаосу в будівельній галузі, - в.о. начальника одеського ДАБК Авдєєв
19 березня 2020, четвер, 18:44 279
Економіка 2020-03-19T19:15:02+02:00
Українські Новини
Ліквідація Державної архітектурної інспекції призведе до хаосу в будівельній галузі, - в.о. начальника одесько

Ліквідація Державної архітектурної інспекції призведе до хаосу в будівельній галузі, - в.о. начальника одеського ДАБК Авдєєв

Ярина Вацяк
Олександр Авдєєв
Олександр Авдєєв

В.о. начальника одеського ДАБК Олександр Авдєєв упевнений, що запропонована новим урядом реформа системи контролю міської забудови дозволить компаніям безкарно порушувати вимоги законодавства в будівельній сфері.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував президенту Володимиру Зеленському ліквідувати ДАБІ, оскільки вважає цю структуру "кліщем, який висмоктує гроші забудовників". Натомість пропонується створити відразу три нових контролюючих органи з чіткими роздільними повноваженнями. Але це, на думку А. Авдєєва, швидше за все, це тільки погіршить ситуацію з нинішнім свавіллям деяких будівельних компаній.

Олександр Авдєєв вважає, що через загрозу спалаху епідемії коронавірусної пневмонії, уряд не зможе приділити достатньо уваги будівельній реформі і не встигне підготувати всі необхідні поправки і затвердити порядок їх введення в дію.

"Поки мільйони громадян нашої країни змітають з полиць магазинів гречку ... непомітно пройде будівельна революція, все значення якої ми зможемо оцінити набагато пізніше, - пише Авдєєв. - По суті, держоргани поставили на коліна перед забудовниками, а інспекторів ДАБІ перетворили на статистів".

Йдеться про те, що, хоча рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції вже прийнято, спеціальні контролюючі інстанції, які планувалося запустити в роботу на час перехідного періоду реформи, так і не були створені. І, за словами глави одеського ДАБК, до того моменту, як Кабмін знову візьметься за цей проект, безліч недобросовісних забудовників встигнуть безперешкодно отримати дозволи на будівництво без урахування або з порушенням міських планів зонінгу.

Водночас, вже будучи проведеною, ця реформа також не принесе ніякої користі, а що більш імовірно - зробить українську будівельну галузь неконтрольованою. Що може призвести до захоплення муніципальної землі, забудові зелених зон або врахованих при міському плануванні критично важливих для інфраструктури точок, а крім того - численних технічних порушень у вигляді надбудови додаткових поверхів і тому подібного.

"Проектні та експертні організації, як показує практика, далеко не завжди розробляють і узгоджують проекти будівництва відповідно до чинного законодавства. У нас постійно виникають питання в частині інженерного захисту, протипожежної безпеки, оцінці впливу на навколишнє середовище, газопостачання, конструктивних рішень тощо ...", - пише Авдєєв, натякаючи, що перевірка відповідності на відповідність плану лише вже завершеного будівлі може з тим же успіхом не проводитися взагалі.

Також такому стану речей сприятиме нинішня ситуація, коли суди після звернення забудовника з приводу нібито несправедливого ув'язнення інспектора найчастіше ухвалюють визнати такі претензії необгрунтованими.

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