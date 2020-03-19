В.о. начальника одеського ДАБК Олександр Авдєєв упевнений, що запропонована новим урядом реформа системи контролю міської забудови дозволить компаніям безкарно порушувати вимоги законодавства в будівельній сфері.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував президенту Володимиру Зеленському ліквідувати ДАБІ, оскільки вважає цю структуру "кліщем, який висмоктує гроші забудовників". Натомість пропонується створити відразу три нових контролюючих органи з чіткими роздільними повноваженнями. Але це, на думку А. Авдєєва, швидше за все, це тільки погіршить ситуацію з нинішнім свавіллям деяких будівельних компаній.

Олександр Авдєєв вважає, що через загрозу спалаху епідемії коронавірусної пневмонії, уряд не зможе приділити достатньо уваги будівельній реформі і не встигне підготувати всі необхідні поправки і затвердити порядок їх введення в дію.

"Поки мільйони громадян нашої країни змітають з полиць магазинів гречку ... непомітно пройде будівельна революція, все значення якої ми зможемо оцінити набагато пізніше, - пише Авдєєв. - По суті, держоргани поставили на коліна перед забудовниками, а інспекторів ДАБІ перетворили на статистів".

Йдеться про те, що, хоча рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції вже прийнято, спеціальні контролюючі інстанції, які планувалося запустити в роботу на час перехідного періоду реформи, так і не були створені. І, за словами глави одеського ДАБК, до того моменту, як Кабмін знову візьметься за цей проект, безліч недобросовісних забудовників встигнуть безперешкодно отримати дозволи на будівництво без урахування або з порушенням міських планів зонінгу.

Водночас, вже будучи проведеною, ця реформа також не принесе ніякої користі, а що більш імовірно - зробить українську будівельну галузь неконтрольованою. Що може призвести до захоплення муніципальної землі, забудові зелених зон або врахованих при міському плануванні критично важливих для інфраструктури точок, а крім того - численних технічних порушень у вигляді надбудови додаткових поверхів і тому подібного.

"Проектні та експертні організації, як показує практика, далеко не завжди розробляють і узгоджують проекти будівництва відповідно до чинного законодавства. У нас постійно виникають питання в частині інженерного захисту, протипожежної безпеки, оцінці впливу на навколишнє середовище, газопостачання, конструктивних рішень тощо ...", - пише Авдєєв, натякаючи, що перевірка відповідності на відповідність плану лише вже завершеного будівлі може з тим же успіхом не проводитися взагалі.

Також такому стану речей сприятиме нинішня ситуація, коли суди після звернення забудовника з приводу нібито несправедливого ув'язнення інспектора найчастіше ухвалюють визнати такі претензії необгрунтованими.