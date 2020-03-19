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  • У Голосіївському районі горять склади. Стовп видно на іншому березі Києва
19 березня 2020, четвер, 18:20 8
Події 2020-03-19T19:30:02+02:00
Українські Новини
У Голосіївському районі горять склади. Стовп видно на іншому березі Києва

У Голосіївському районі горять склади. Стовп видно на іншому березі Києва

Таня Войтюк
пожежа, дснс, Київ, Голосіївський район

У Києві зі сторони проспекту Науки, Деміївка, сталася сильна пожежа. За словами місцевих жителів, на місці пожежі знаходяться старі склади, передають Українські Новини.

У Голосіївському районі в бік проспекту Науки очевидці помітили в небі стовп чорного диму.

Дим від пожежі. Фото: Sergiy Bilyk/FacebokДим від пожежі. Фото: Sergiy Bilyk/Facebok

У Голосіївському районі пожежаУ Голосіївському районі пожежа

За словами місцевих жителів на цьому місці знаходяться старі склади і звалище зі сміттям і шинами. Про це повідомляє "Київ оперативний".

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Держнс) вже виїхала на виклик для ліквідації пожежі. На місце також прибули пожежні машини для ліквідації загоряння.

 

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