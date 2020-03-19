Влада повинна забезпечити захист медиків, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін заявив, що для протистояння пандемії коронавірусу служби екстреного реагування повинні бути забезпечені всім необхідним для виконання своїх обов'язків.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Влада сподівається, що від епідемії можна буде сховатися. Достатньо зачинитися вдома і пересидіти певний час. Але ця стратегія не працює для працівників екстрених служб. Влада повинна на рівні держави забезпечити тих, хто бореться з хворобою, а не покладатись на зусилля благодійників та волонтерські зусилля", – сказав Льовочкін.

"Для протистояння епідемії коронавірусу всі служби екстреного реагування мають бути забезпечені всім необхідним для виконання своїх обов’язків. Також у ситуації обмеження транспортного сполучення вкрай важливо гарантувати можливість медикам, правоохоронцям, рятівникам добратися до місця роботи вчасно та безпечно", – зазначив вiн.

Також Льовочкін звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою вжити комплексних заходів, які б дозволили достатньою мірою забезпечити потреби вітчизняних медичних працівників у засобах індивідуального захисту.

"Іноземний досвід боротьби з COVID-19, у першу чергу в Китаї та Італії, свідчить про те, що одним з найбільш негативних сценаріїв є внутрішньо-лікарняне поширення коронавірусу, небезпечне для співробітників медичних закладів та членів їх сімей", – йдеться у зверненні.

Політик навів дані останньої статистики, згідно з якими інфікованими в усьому світі є 2 629 медпрацівників, що складає 8,3% від усієї кількості хворих на 17 березня. Зокрема, в Бергамо (Італія) на коронавірус захворіли 118 з 600 сімейних лікарів (тобто 20%).

"Мінімізація цієї загрози вимагає достатнього забезпечення медичних працівників якісними та надійними засобами індивідуального захисту, в тому числі респіраторами, масками, рукавичками, костюмами й халатами, захисними окулярами", – зазначив Льовочкін.

Нагадаємо, фракція ОПЗЖ першою підготувала пакет пропозицій щодо превентивних заходів, щоб протистояти епідемії, соціальної підтримки людей і зменшення негативних наслідків для бізнесу. Частина цих пропозицій 17 березня була проголосована парламентом.