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  • "Укравтодор" створив картель з п'яти компаній-фаворитів, - інтерв'ю президента Всеукраїнської дорожньої асоціації
19 березня 2020, четвер, 17:48 315
Економіка 2020-03-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" створив картель з п'яти компаній-фаворитів, - інтерв'ю президента Всеукраїнської дорожньої асоціа

"Укравтодор" створив картель з п'яти компаній-фаворитів, - інтерв'ю президента Всеукраїнської дорожньої асоціації

Ярина Вацяк
Артем Гриненко. Фото: censor.net
Артем Гриненко. Фото: censor.net

Аналіз ринку показує, що в 2019 році дорожні роботи на мільярдні контракти "Укравтодор" доручав проводити п'яти компаніям, а в 2020 році "узаконив" свій відбір компаній для проведення будівництва та ремонту доріг типовою методикою тендерної документації. Про це в інтерв'ю ЦЕНЗОР.нет розповів президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко.

"У нас є аналіз ринку, де чітко показано, які компанії переважно в яких регіонах працюють і яку частку ринку займають. І є аналітика COST, де видно, що дорожні роботи чітко поділені між 5-6 компаніями протягом останніх двох років. Є території, куди невеликі компанії ніколи не можуть потрапити, а всі великі грошові об'єкти розділені між кількома гравцями", - зазначив у інтерв'ю голова асоціації.

За його словами, нові методичні рекомендації "Укравтодору" узаконили ту дискримінацію, що існувала на ринку, і залишили на ринку лише п'ять гравців.

"В 2019 році 155 компаній виграли тендери, де сума тендеру - понад 5 млн. гривень. Вони вигравали і виконували контракти. Але, за нашими підрахунками, з цих 155 компаній зможуть брати участь у тендерах за новими правилами у 2020 році тільки п'ять-шість компаній. Дискримінація криється в технічних умовах. Наприклад, є в методиці критерії – підтвердження досвіду, підтвердження відкликання від замовника, наявність техніки і заводів, наявність персоналу. Цим основним критеріям, як вони прописані в новій методиці, відповідають не більше шести компаній", - повідомив Артем Гриненко.

Таким чином, на думку експерта, "Укравтодор" вже відібрав "фаворитів" для великого дорожнього будівництва в 2020 році, залишивши "на узбіччі" більш як 100 гравців дорожнього ринку.

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