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19 березня 2020, четвер, 17:01 6
ЗМІ 2020-03-19T17:11:02+02:00
Українські Новини
НСЖУ просить уряд надати податкові пільги друкованим виданням, що змушені припинити роботу через карантин

НСЖУ просить уряд надати податкові пільги друкованим виданням, що змушені припинити роботу через карантин

Павло Твердохліб
Карантин, НСЖУ, Кабмін, Сергій Томіленко, Друковані ЗМІ, Коронавірус, Податкові пільги
Сергій Томіленко. Фото: Українське фото
Сергій Томіленко. Фото: Українське фото

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала уряд економічно підтримати пресу та надати податкові пільги друкованим виданням, які змушені призупинити роботу через загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томиленко.

Через карантин більшість столичних друкованих засобів масової інформації призупинили вихід газет. Таке рішення редакції прийняли у зв'язку з закриттям в столиці та регіонах кіосків "Союздруку", через які в основному й поширювалися тиражі газет.

Сьогодні, 19 березня, головний редактор видання "Факти" Олександр Швець повідомив, що видання тимчасово призупинило вихід: "Випускати газету, не маючи можливості її потім поширювати, просто безглуздо. Газетні кіоски закрилися. Великі й не дуже великі ринки в цей карантинний час теж призупинили свою роботу. Входи в метро, біля яких оптовики продавали газети, які ще продовжували виходити, теж нікому тепер не потрібні - метро, ​​як відомо, не працює".

Тимчасово вихід через карантин припинили й такі видання, як "Комсомолка", "АіФ" і "Кореспондент" - усі друковані видання "Українського медіа-холдингу" (UMH Group) пішли на 2-тижневий карантин та припинили випуск й поширення своїх друкованих видань.

"Як і вся країна, видавництво йде на 2-тижневий карантин. По-перше, - щоб зберегти здоров'я своїх співробітників, читачів, розповсюджувачів преси, працівників друкарень, водіїв, листонош. І по-друге, - через неможливість організувати своєчасний друк, доставку і продаж газет. Закриваються кіоски з продажу преси та магазини, де була розкладка газет і журналів", - йдеться у повідомленні прес-служби УМХ.

Відзначається, що випуск друкованих газет і журналів призупинено до кінця оголошеного карантину, згідно з українським законодавством та розпорядження Київської міської державної адміністрації про протидію виникненню та поширенню коронавірусу.

Кіоски "Союздрук" припинили продавати пресу та закрилися на карантин від 18 березня. Про це Українським Новинам повідомив заступник директора "Союздруку" Олексій Бабанський: "Ми, як один з найбільших розповсюджувачів преси, працюємо в тісному контакті з видавцями. Сьогодні вранці нашою компанією було прийнято рішення про призупинення з 17 березня прийому й обробки преси та закриття роздрібної мережі з 18 березня", - сказав Бабанський.

Точки продажу закриваються як у Києві, так і в регіонах.

У НСЖУ підкреслили, що в нинішній надзвичайний час, коли уряд розробляє механізми підтримки українського бізнесу, добре подбати й про друковані ЗМІ та медіа в цілому, надавши їм податкові пільги.

"Столичні друковані ЗМІ змушені на деякий час припинити вихід через неможливість реалізовувати свою продукцію в роздріб. Звичайно, такі кроки приведуть до істотних збитків, - зазначив голова НСЖУ Томіленко. - Разом усі медіа переживають відчутну кризу з рекламою, адже більшість підприємств і бізнесу припинили діяльність через коронавірус. Тому, щоб зберегти різноманіття медіа й після карантину, необхідна підтримка з боку держави".

Як раніше повідомляла прес-служба НСЖУ, друковані видання в регіонах не припиняють роботу і виходитимуть в штатному режимі та в повному обсязі. На даний момент це можливо завдяки роботі "Укрпошти", яка не припиняє доставку газет і продовжує функціонувати за звичайним графіком. Разом з тим, щоб не допустити поширення вірусу, більшість редакцій перейшли на режим віддаленої роботи та практично повністю припинили контакти з читачами наживо.

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