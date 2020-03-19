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19 березня 2020, четвер, 16:28 319
Суспільство 2020-03-19T16:34:15+02:00
Українські Новини
В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину, - Нестор

В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину, - Нестор

Ярина Вацяк
Віталій Нестор
Віталій Нестор

Про початок роботи гарячої лінії у відео-зверненні повідомив голова громадської організації "Центр захисту киян" Віталій Нестор.

"В умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією та карантином, ми маємо допомагати одне одному. Саме тому ми запускаємо неурядову гарячу лінію на базі нашої громадської організації" - повідомив він.

За безкоштовним номером 0-800-30-20-19 киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їх прав. Також просять інформувати, якщо стає відомо про соціальні проблеми у зв’язку з карантином та про людей, які опинилися в біді.

Окремо Віталій Нестор просить телефонувати людей, які готові стати волонтерами та допомагати іншим на випадок погіршення ситуації.

За словами голови Центру захисту киян, на основі повідомлень на гарячу лінію будуть готувати та пропонувати рішення для міської влади. В екстрених випадках - об’єднуватися у волонтерські групи та вирішувати ці питання самостійно.

За потреби, юристи організації готові надати безкоштовну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні підтверджено 16 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них – два у місті Києві.

 

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