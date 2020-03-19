Заробіток на паніці: Журналісти і соцмережі розкритикували клініку Пальчевського за тести на Сovid-19 по 16 тис. гривень

Заробіток на паніці: Журналісти і соцмережі розкритикували клініку Пальчевського за тести на Сovid-19 по 16 ти

В Україні засоби масової інформації, блогери та користувачі соціальних мереж розкритикували власника клініки Eurolab, телевізійного ведучого Андрія Пальчевського за фінансові спекуляції та заробіток на паніці, що виникла через коронавірус.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести".

Як раніше повідомлялося, Eurolab - єдина приватна клініка в Україні, яка закупила тести на Сovid-19. Пацієнтам пропонують 2 види тесту: експрес-тест за 1 500 гривень та основний за 16 тис. гривень (більше 500 євро). При цьому роздрібна вартість експрес-тестів на ринку - 300-400 гривень, а основного - близько 60 євро. Принаймні, стільки він коштує в Німеччині.

"Пальчевський завіз тести і, користуючись монопольним становищем, накрутив вартість основного в 9 разів: "бідні" німці платять за такий 60 євро, "багаті" українці - 500 євро. Вам страшно? Ви боїтеся коронавірусу? Боїтеся, що до смерті заразите всіх своїх родичів і все разом помрете? Тоді з вас 1 500 гривень, але якщо хочете, щоб тест був точним, то давайте 520 євро! Та це ж той Пальчевський, який ходить по ефірах ТБ-каналів і вчить телеглядачів життя, мріє про крісло мера", - написав блогер Сергій Наумович.

Зі свого боку журналіст видання "Новое время" Дмитро Бобрицький повідомив, що клініка не лише продає тести втридорога, а й вводить клієнтів в оману щодо їх ефективності.

"На сайті Eurolab вказується, що експрес-тест виявляє саме Сovid-19. Однак з відкритих джерел відомо, що "експрес-тест" здатний діагностувати новий коронавірус лише за опосередкованими показниках й не може виявити саме новий Сovid-19 на першому тижні інфікування. По суті, зараз відбувається обман потенційних пацієнтів, принаймні на сайті!" - написав Добрицький.

Він також припустив, що клініка, цілком ймовірно, замовляє рекламу тестів у інстаграм-блогерів Сабіни Мусіної та Ксюші Манекен. Реклама й паніка подіяли. "Закуплені тести "Євролаб" розійшлися, як гарячі пиріжки. Їх "більше немає", а будуть лише в п'ятницю і ціна, напевно, зросте - "Багато людей телефонують?", "Так!" - сказала дівчина-оператор з клініки", - написав журналіст.

Дмитро Бобрицький також заявив, що можливі санкції Кабінету Міністрів України або Антимонопольного комітету проти Eurolab Андрій Пальчевський буде позиціонувати як політичний тиск, оскільки сам Пальчевський "нині став противником Зеленського".

"Дивіться красу гри. 1. Записує жорсткі відеоблоги, збирає тисячі лайків, де критикує владу та дії, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, звертається до президента фамільярно "Вова, Володя", 2. Обвинуватив друга Зе, голову комітету ВРУ Радуцького в заробітку на масках. Ага: атакував першим. Тепер будь-які санкції для "Євролаба" можна буде розцінити, як політичний тиск", - написав журналіст.

Політика Eurolab обурила й простих користувачів соцмережі Facebook. На їхню думку, після таких спекуляцій Пальчевський повинен відмовитися від політичних амбіцій.

При цьому ЗМІ та соцмережі наводять приклади соціально відповідального бізнесу, який допомагає медустановам впоратися з епідемією коронавірусу. Наприклад, "Нова пошта" витратила 25 млн гривень на маски та медобладнання для лікарень Полтавщини. Порт "ТІС" в Одесі вже закупив 2 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для місцевої інфекційної лікарні та експрес-тести для обласної. Ще 9 апаратів ШВЛ для України купили бізнесмени Олег Горохівський, Євген Черняк, Андрій Федорів та Володимир Яценко. До їх ініціативи приєдналися інші, включаючи топ-менеджмент Ощадбанку, Work.ua і тд. Фармацевтична компанія "Дарниця" і фонд Zagoriy Foundation передали 3 апарати ШВЛ Київській лікарні швидкої допомоги. "Епіцентр" заявив про готовність витрачати на медобладнання та засоби захисту 1% від обороту компанії", - повідомило видання "Ліга.Бізнес".

"Поки хтось із бізнесменів допомагає державі з логістикою, шукає гроші на ШВЛ - інші гребуть баблішко, не моргнувши оком, і вибудовують медійний захист від будь-яких претензій. #Ганьба #коронавіруснебізнес", - прокоментував Бобрицький.