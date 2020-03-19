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19 березня 2020, четвер, 14:51 362
Політика 2020-03-19T16:00:03+02:00
Українські Новини
Зупинка імпорту вугілля й струму з Росії необхідна в умовах економічної кризи в Україні, - Гончаренко

Зупинка імпорту вугілля й струму з Росії необхідна в умовах економічної кризи в Україні, - Гончаренко

Тетяна Зотова
Вугілля, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Електроенергія, Олексій Гончаренко, Україна-РФ
Олексій Гончаренко. Фото: прес-служба депутата
Олексій Гончаренко. Фото: прес-служба депутата

Рішення Кабінету міністрів України про оподаткування імпорту енергетичного вугілля й електроенергії є виправданим. Таку думку висловив народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко, який раніше критикував відкриття імпорту російської електроенергії з ініціативи Андрія Геруса, інформує портал obozrevatel.com.

"Це правильне рішення. Такий імпорт може існувати лише за умови його високого оподаткування. Важливо, щоб з'явилося розуміння, що потрібно підтримувати українську енергетику та українських шахтарів, а не надувати країну-агресора, особливо в умовах економічної кризи, яка вже на повну розгортається в Україні", - заявив нардеп.

Водночас він додав, що Кабмін поки не закрив імпорт із Білорусі, через який російська електроенергія та вугілля продовжать надходити в Україну.

"Цю прогалину потрібно теж закривати", - резюмував Гончаренко.

Напередодні, Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та вугілля, крім антрациту й коксу, з 1 квітня 2020 року.

З критикою цього рішення вийшов Андрій Герус, глава парламентського комітету з ПЕК, що був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії в жовтні 2019 року. Ріст російського імпорту призвів до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. Внаслідок цього 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі й завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

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