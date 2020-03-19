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19 березня 2020, четвер, 14:29 172
Бізнес 2020-03-19T16:00:03+02:00
Українські Новини
Салтівський м'ясокомбінат призупинив поставки свіжого м'яса посередникам

Салтівський м'ясокомбінат призупинив поставки свіжого м'яса посередникам

Павло Твердохліб
Салтівський м'ясокомбінат, Михайло Бондаренко, М'ясопереробка
Фірмові магазини Салтівського м'ясокомбінату. Фото з відкритих джерел
Фірмові магазини Салтівського м'ясокомбінату. Фото з відкритих джерел

Салтівський м'ясокомбінат (м. Харків) заявив про різке зростання попиту на продукцію, скарги на відсутність свіжого м'яса в супермаркетах та на ринках. У повідомленні підприємства вказується, що через дефіцит має місце значний стрибок цін на м'ясо в торгових точках. У зв'язку з даною ситуацією підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів.

"Почастішали випадки неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках",заявив директор Салтівського м'ясокомбінату Михайло Бондаренко.

Окрім тимчасового призупинення поставок посередникам, м'ясокомбінат починаючи з 20 березня 2020 року збільшить обсяг виробництва в 1,5 рази. Весь обсяг виробництва буде спрямований до 600 магазинів фірмової мережі.

"Ми не вводимо ліміти на продаж в одні руки. З сьогоднішнього дня наші виробничі потужності працюють в повну силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок", – підкреслив Бондаренко.

Довідка

Салтівський м'ясокомбінат – одне з найбільших підприємств у галузі м'ясопереробки, виробництва ковбас і м'ясних делікатесів України. Фірмова мережа формату "біля будинку" налічує більше 600 магазинів в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.

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