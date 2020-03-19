В ЄС зареєстровано 37 ліків АТ "Фармак", ще 7 перебувають на реєстрації

В Європейському Союзі зареєстровано 37 ліків великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) , ще 7 ліків перебувають на реєстрації.

Про це йдеться у статті "Експортні горизонти для українських ліків" на сайті видання "Економічна правда".

"У ЄС зареєстровано 37 лікарських засобів "Фармаку". Ще сім перебувають на реєстрації. Компанія фокусуватиме увагу на країнах Азії, Латинської та Північної Америки, ЄС. Ми проходимо інспекцію FDA, щоб вийти на ринок США. Наша стратегічна мета — збільшити експорт до 40% у структурі продажів", — зазначив виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.

У статті наголошується, що експорт компанії "Фармак" у 2019 році становив 1,417 млрд грн або 22,6% від загальних продажів, при цьому компанія постачала продукцію у 28 країн світу.

Наразі "Фармак" планує суттєво розширити присутність у ЄС та вийти на ринок США.

"Фармак" понад 20 років працює на ринках ЄС, зокрема, Польщі, Болгарії, Латвії, Литви, Угорщини, Великобританії, Німеччини та Словаччини, а також на ринку Австралії.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій за рік.