На Африканському континенті існує достатня кількість ринкових ніш, де українські компанії могли б себе дуже впевнено почувати. Про це інтерв'ю європейському виданню "EUreporter" заявив гендиректор компанії "DUGLAS ALLIANCE LTD", заслужений економіст України Юрій Потійко.

На думку бізнесмена, африканські країни сьогодні стикаються з тими завданнями, для вирішення яких був орієнтований весь науково-освітній і виробничо-технічний комплекс України ще з радянських часів. Ми зможемо на зовнішніх ринках заробляти набагато більше, ніж дають сьогодні надходження від продажу сировинних товарів і грошові перекази наших трудових мігрантів. Для цього необхідно реанімувати зовнішньоторговельну політику і торгову дипломатію, а також розробити систему стимулів – зазначає Ю. Потійко.

ДОВІДКА: Компанія "DUGLAS ALLIANCE LTD"на замовлення республіканського уряду здійснює будівництво найбільшої гідроелектростанції в материковій частині Екваторіальної Гвінеї. Після завершення будівництва ГЕС "Сендже" стане найбільшою серед всіх генеруючих потужностей країни та забезпечить безперебійне постачання електроенергії не тільки по всій території Екваторіальної Гвінеї, але й дасть можливість експортувати електроенергію в сусідні держави.

Гребля та будівлю ГЕС "Сендже"

Основними постачальниками гідравлічного, електромеханічного, вантажопідйомного обладнання на ряду з французької "Alstom" і американської "GeneralElectric", стали українські заводи "Майстер Профі", "Дніпропрес", "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування". Реалізація проекту почалася в 2012 році. За підсумками 2019 року, будівництво об'єкту виконано більш ніж на 70%. Компанія "DUGLAS ALLIANCE LTD" виробила та уклала близько 55,0 тис. м3 бетону, змонтувала понад 1 100 тонн гідравлічного та механічного обладнання, приступила до зведення руслової частини бетонної греблі і пристрою цементационной завіси, а також початку буропідривні роботи на відвідному каналі будівлі ГЕС.