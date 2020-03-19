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19 березня 2020, четвер, 11:25 369
Суспільство 2020-03-19T12:30:02+02:00
Українські Новини
Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу"

Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу"

Тимофей Борзенко
Медицина, Ігор Кононенко, Васильків, Олександр Дубінський, Пандемія, Коронавірус, Обухів
Ігор Кононенко. Фото: Українське Фото
Ігор Кононенко. Фото: Українське Фото

Обухівська і Васильківська центральні районні лікарні отримають медичне обладнання. Кілька десятків пульсоксиметрів, кисневі концентратори і газово-електролітний аналізатор закупить Ігор Кононенко, народний депутат VIII скликання. Про це Кононенко повідомив вчора на своїй сторінці в Facebook.

Протягом декількох днів до Васильківської районної лікарні буде доставлено газово-електролітний аналізатор GEM Premier-3500 і 10 пульсоксиметрів SHO-6002. Медустанову в Обухові отримає також 10 пульсоксиметрів SHO-6002.

Крім цього, до кінця цього тижня в лікарні буде доставлено необхідну кількість кисневих концентраторів. Всього - 13 апаратів.

Список критично важливого обладнання був сформований головними лікарями Васильківської та Обухівської ЦРЛ - Лідією Пацало і Ігорем Беліченком відповідно.

За інформацією "Великого Києва", ціна GEM Premier-3500 становить близько 412 тисяч гривень. А за 20 пульсоксиметрів Кононенко мав заплатити близько 300 тисяч гривень.

Ігор Кононенко - народний депутат VIII скликання. На дострокових виборах до Верховної Ради він балотувався по 94 округу, в який, зокрема, входять Васильківський і Обухівський райони. Кононенко програв кандидату від партії "Слуга народу" Олександру Дубінському.

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