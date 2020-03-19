Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу"

Обухівська і Васильківська центральні районні лікарні отримають медичне обладнання. Кілька десятків пульсоксиметрів, кисневі концентратори і газово-електролітний аналізатор закупить Ігор Кононенко, народний депутат VIII скликання. Про це Кононенко повідомив вчора на своїй сторінці в Facebook.

Протягом декількох днів до Васильківської районної лікарні буде доставлено газово-електролітний аналізатор GEM Premier-3500 і 10 пульсоксиметрів SHO-6002. Медустанову в Обухові отримає також 10 пульсоксиметрів SHO-6002.

Крім цього, до кінця цього тижня в лікарні буде доставлено необхідну кількість кисневих концентраторів. Всього - 13 апаратів.

Список критично важливого обладнання був сформований головними лікарями Васильківської та Обухівської ЦРЛ - Лідією Пацало і Ігорем Беліченком відповідно.

За інформацією "Великого Києва", ціна GEM Premier-3500 становить близько 412 тисяч гривень. А за 20 пульсоксиметрів Кононенко мав заплатити близько 300 тисяч гривень.

Ігор Кононенко - народний депутат VIII скликання. На дострокових виборах до Верховної Ради він балотувався по 94 округу, в який, зокрема, входять Васильківський і Обухівський райони. Кононенко програв кандидату від партії "Слуга народу" Олександру Дубінському.