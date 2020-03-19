Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути

Чехія, декілька штатів США, Естонія, Болгарія, Іспанія, Кіпр, Румунія, Сербія, Угорщина вже запровадили надзвичайний стан. Чи приєднається до них Україна. Невдовзі стане відомо.

Питання введення нових правил життя країни – складне. Адже з одного боку – безпека громадян і протидія поширенню епідемії. З іншого – "економічний коронавірус", який наступить після надзвичайного стану.

Так, наприклад, уряд Нідерландів відмовився від такого заходу. Влада аргументувала тим, що "цілковите блокування може здатися правильною ідеєю, але експерти стверджують, що це не буде справою днів або тижнів. При такому сценарії нам фактично доведеться закрити країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, що з цього випливають". Тому вони вирішили застосовувати обмеження, але не вводити НС.

Якщо дивитися правді в очі, після ухваленого зранку законопроекту 3219, надзвичайний стан вже ні для кого не буде новиною. Адже багато запропонованих парламентом змін якраз нагадують пункти надзвичайного стану. Обмеження в пересуванні по країні, зміна графіку роботи установ, підприємств та організацій тощо.

Що таке ж таке надзвичайний стан і як він змінить наше життя найближчим часом?

Насамперед, треба сказати, що НС вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян. Так, у ст. 4 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану" пандемія визнана особливо тяжкою надзвичайною ситуацією і є умовою, яка дозволяє запроваджувати надзвичайний стан. Коронавірус, на жаль, вже визнано ВООЗ пандемією. А тому є всі підстави вводити НС.



Як вводиться НС



Для такого рішення потрібна згода всіх гілок влади – Президента, Кабміну та Верховної Ради.



Спочатку пропозицію щодо введення НС в Україні чи в певній місцевості Кабмін подає президенту. Указ видає Президент України, потім не пізніше, як за дні, його має затвердити парламент.



Строки НС



На території України НС може бути введений на не більше як на 30 діб, а в окремих місцевостях – не більше як 60 діб.



Щоб ще на 30 днів продовжити строк НС потрібно буде знову отримати згоду парламенту. А щоб достроково скасувати -потрібне лише рішення Президента.

Як обмежуються права та свободи громадян



Транспорт



Може бути встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан. Обмежується рух транспорту.



Суспільство



Посилюється охорона громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Забороняється проведення масових заходів, страйків.



Забороняється проведення масових заходів, страйків. Закриваються кафе, ресторани, ТРЦ, салони, магазини.



Можлива евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;



Підприємства



Нові не будуються, існуючи не розширюються. Окрім тих, які пов’язані з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань.



Ресурси підприємств, незалежно від форми власності, мобілізуються та використовуються для ліквідації надзвичайних ситуацій.



Змінюється режим роботи підприємств і установ. Вони переорієнтуються на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції.



У юридичних та фізичних осіб примусово можуть відчуджити майно.

Продукти та товари



Запроваджується особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності.

В умовах надзвичайно стану НЕ можна:





змінювати Конституцію України;

змінювати Конституцію Автономної Республіки Крим;

змінювати виборчі закони;

проводити вибори Президента України, а також вибори до ВРУ, ВР АР Крим і органів місцевого самоврядування;

проводити всеукраїнські та місцеві референдуми;

обмежувати права і повноваження народних депутатів України.

Сьогодні залишається сподіватися, що влада насамперед оцінить всі ризики введення надзвичайного стану. А вже потім робитиме важливі рішення.



Адже паніки людей, спустошення магазинів і аптек за такої інформаційної політики не уникнути. А це на 100% матиме наслідки для бізнесу й економіки.