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19 березня 2020, четвер, 09:49 365
Політика 2020-03-19T10:15:19+02:00
Українські Новини
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ

Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Чорнобильська зона відчуження, Хабар, Світлана Кондзеля, Вікторія Ліснича, Катерина Павлова, Державне агентство України з управління зоною відчуження
Катерина Павлова Фото: glavcom.ua
Катерина Павлова Фото: glavcom.ua

Новопризначена тимчасова керівниця Державного агентства України з управління зоною відчуження 35-річна Катерина Павлова є фігуранткою розслідування НАБУ про продаж посад. Про це йдеться у матеріалі "Главкому" "Берегиня Чорнобиля". Хто насправді тепер керує Зоною відчуження".

Зазначається, що протягом останніх двох років Павлова керувала відділом міжнародного співробітництва та піару Держагентства. Минулого року вонас двічі - у листопаді та в грудні - взяла участь у конкурсі на посаду голови Держагентства.

У статті йдеться про те, що якраз у листопаді минулого року Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо підкупу працівника Офісу президента задля сприяння призначенню на посаду голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"У провадженні, це слідує із оприлюднених документів, Павлова фігурує як зацікавлена у призначенні особа, а дві її впливові подруги - директор департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля та колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича - як зацікавлені у отриманні неправомірної вигоди у розмірі $200 тис. за сприяння в такому призначенні", - повідомляється у матеріалі.

"Главком" пише, що обох подруг Павлової затримувало НАБУ, але майбутнє цього відомства зараз в тумані, тож є небезпека, що це провадження так і не буде доведене до суду. Водночас, Павлова продовжує керувати стратегічним відомством.

У статті відзначається, що новий уряд може призначити нового "в.о." до проведення нового конкурсу, оскільки у Павлової згодом спливає її "тимчасовий" термін.

"Загалом "кейс" Павлової ще раз підтвердив, що конкурсні відбори, які вважались панацеєю, себе дискредитували. Їх можна зупиняти та скасовувати, оголошувати по-новому, поки вибір не буде зроблено на користь потрібних персон. Або призначати поза конкурсом недосвідчених "в.о.", які в своєму підвішеному статусі будуть виконувати забаганки "старших товаришів", - робить висновок автор матеріалу.

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