Мінкультмолодьспорту не знає, як Павелко проголосував за проведення Суперкубку УЄФА з футболу в РФ

У Міністерстві культури, молоді та спорту України не змогли дати відповідь, як саме президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в ході робочої зустрічі членів Виконавчого комітету УЄФА проголосував з питання проведення в російській Казані Суперкубку УЄФА з футболу. Про таке можна зробити висновок з офіційної відповіді на інформаційний запит Інформаційного агентства Українські Новини, отриманого з Мінкультмолодьспорту.

Нагадаємо, 2 березня в Амстердамі відбулася робоча зустріч членів Виконавчого комітету УЄФА, в якій взяв участь і президент УАФ Андрій Павелко. На засіданні було прийнято ряд рішень, зокрема, про те, що черговий Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій відбудеться у 2021 році в білоруському Мінську.

Виконком також затвердив місця, де пройдуть фінали клубних турнірів УЄФА. Зокрема, і матч за Суперкубок УЄФА-2023. Відповідно до прийнятого рішення він відбудеться на стадіоні "Казань Арена", в місті Казань, Росія.

За інформацією телеграм-каналу "Динамо Київ Inside", в числі тих, хто одноголосно проголосув за це рішення членів Виконкому УЄФА, був і глава УАФ Андрій Павелко. Втім, у відповідному повідомленні офіційного порталу Української асоціації футболу про це повідомлено не було.

Як повідомили Українським Новинам у Міністерстві культури, молоді та спорту України, "МКМС делегувало УАФ, яка має статус національної федерації, повноваження з розвитку футболу в Україні та виняткове право представляти цей вид спорту в Міжнародній федерації футбольних асоціацій (ФІФА) і Європейському союзі футбольних асоціацій (УЄФА) на правах колективного членства.", - йдеться в документі Мінкультмолодьспорту.

При цьому, в тексті даної відповіді зазначено, що Міністерство не приймало участі у формуванні делегації на зустріч Виконавчого комітету УЄФА, де і розглядалося питання про місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023.

"Офіційної інформації про підсумки голосування з наголошеного вами (ІА "Українські Новини", - ред) питання МКМС не має", - резюмовано у відповіді на інформаційний запит редакції.

Як повідомляли Українські Новини, кримінальні провадження проти президента Української асоціації футболу Андрія Павелко не розслідуються. Про це заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Григорій Мамка в ефірі телеканалу "112 Україна". У той же час, додав Мамка, в лютому розслідування корупції Павелка трохи активізувався.

"За останній місяць розслідування трохи активізувалося, для того щоб все-таки сказати людям, були розкрадання коштів або ні. Але результат буде залежати від генерального прокурора України: поки він не візьме в ручному режимі контроль над кожним кримінальним провадженням, ситуація не зміниться в кращу сторону", - сказав парламентарій.