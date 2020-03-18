Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський

Народний депутат Вадим Новинський вважає, що Україна зіткнулася з дуже серйозними викликами і політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи.

Про це йдеться у відкритому зверненні члена Комітету ВРУ з прав людини і реінтеграції Донбасу Вадима Новинського, яке опубліковано в Facebook.

Як зазначає у зверненні Вадим Новинський, складна ситуація в країні і в світі, що склалася внаслідок пандемії коронавірусу Covid-19, вимагає консолідації суспільства.

"Україна зіткнулася з викликами, які можуть серйозно ускладнити економічну і соціальну ситуацію на довгі роки вперед. На сьогоднішній день країна відчуває на собі дію максимальної кількості негативних факторів: війни, пандемії коронавірусу, глобального падіння фінансових і сировинних ринків, неефективності державної системи. Сьогодні необхідно вжити заходів, спрямованих на забезпечення єдності всередині країни. Політичні партії повинні забути про свої протиріччя. Чвари і ненависть повинні поступитися місцем сол ідарності громадян перед обличчям більш серйозних і страшних проблем ", - пише Вадим Новинський.

Він зазначає, що сьогодні країну повинні об'єднати три пріоритети, кожен з яких - важливий і самоцінний.

"Перший - це люди, їх здоров'я і особиста безпека в умовах пандемії коронавірусу. Кожен з нас повинен відповідально підійти до всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, самодисципліна - це кращий засіб від поширення пандемії. Другий - відновлення стабільної економіки, максимальний захист громадян від наслідків кризи і безробіття. Необхідно припинити масштабне фінансування війни і перенаправити доходи бюджету на підтримку малозахищених верств населення. Третій - світ, захист життів наших співвітчизників у нових критичних обставинах ", - додав парламентарій.

На думку Вадима Новинського, сьогодні кожен, в незалежності від посади і достатку, повинен зробити свій посильний внесок, в те, щоб Україна пройшла ці часи турбулентності гідно.

Він закликав українську владу захистити від коронавірусу жителів окупованих територій і населених пунктів поблизу лінії розмежування.

"Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб мінімізувати негативні наслідки, особливо для тих людей, які гостро потребують турботи і входять в основну групу ризику: людей похилого віку, ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці. Я звертаюся до Президента, уряду, колег з Верховної Ради. Ми не повинні забувати про людей на тимчасово непідконтрольних територіях. Там - в Донецьку, Луганську, Горлівці, Макіївці - живуть такі ж громадяни України, і в недалекому майбутньому нам разом належить будувати єдину країну", - заявив Вадим Новинський.

Як першочергову допомоги народний депутат запропонував організувати поставку гуманітарного вантажу для жителів окупованих територій.

"Ми повинні направити гуманітарну та медичну допомогу за лінію розмежування. Необхідно об'єднати можливості влади та підприємців. Ніхто не має права самоусуватися, відокремлюватися, проявляти свій політичний егоїзм. Від наших спільних дій та консолідації зусиль, від здатності переступити через дріб'язкові образи і суперечності залежать не тільки життя і добробут наших громадян, але і саме майбутнє України ", - резюмував парламентарій.

Нагадаємо, 16 березня 2020 року Вадим Новинський зареєстрував в парламенті проєкт постанови про спеціальну допомогу жителям непідконтрольних територій Донбасу на час карантину через коронавірус.