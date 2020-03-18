Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути відновлена на роботі з вибаченнями керівництва, – Павленко

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Павленко, коментуючи звільнення санітарки в Радомишлі (Житомирська область), яка відмовилася мити палату лікарні після смерті від коронавірусу хворої без надання спецодягу і засобів індивідуального захисту, заявив, що відсутність у медичного персоналу індивідуальних засобів захисту від вірусу є неприпустимим.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Стало відомо, що в Радомишлі звільнили санітарку, за відмову мити палату без захисного костюма, де знаходилася померла від коронавируса жінка. При цьому, санітарка виховує дитину з інвалідністю. Така безвідповідальна і обурлива позиція керівництва лікувального закладу зобов'язана отримати оцінку правоохоронців, як спроба нанесення навмисної загрози життю і здоров'ю людини. Ми вимагаємо поновити звільнену жінку на роботі і принести їй вибачення. Наша організація на місцях ставить це на особистий контроль", - сказав Павленко.

Народний депутат підкреслив, що відсутність засобів захисту у медичного персоналу, який перебуває на передовій боротьби з коронавірусом – це показова оцінка проведеної медичної реформи, яка знищує вітчизняну медицину.

"Відсутність засобів захисту у медперсоналу, який безпосередньо стикається з зараженими коронавірусом, від якого страждає весь світ - це результат нелюдської і бездарної медреформи. На сьогоднішній день це говорить про неготовність, насамперед на місцях, протистояти смертельній загрозі. Під тиском ОПЗЖ парламентом були прийняті наші пропозиції щодо соціального захисту людей і економіки. Влада ввела карантинні заходи, але при цьому не вирішене жодне питання ні з перевезеннями людей, ні з фінансуванням на місцях, як і раніше в Україні немає масок і захисних засобів. Бракує медсестер і санітарок, не забезпечений їх захист. "Опозиційна платформа - За життя" готова в будь-який час зібратися на позачергове засідання парламенту. Але не для того, щоб відкрити шлях до розпродажу землі, а щоб ухвалювати потрібні країні і людям закони", - резюмував Юрій Павленко.