підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 19:01 7
Верховна Рада і партії 2020-03-18T19:30:02+02:00
Українські Новини
Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути відновлена на роботі з вибаченнями керівництва, – Павленко

Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути відновлена на роботі з вибаченнями керівництва, – Павленко

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Павленко, ОПЗЖ, Коронавірус, Радомишль, Засоби індивідуального захисту
Юрій Павленко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Павленко. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Павленко, коментуючи звільнення санітарки в Радомишлі (Житомирська область), яка відмовилася мити палату лікарні після смерті від коронавірусу хворої без надання спецодягу і засобів індивідуального захисту, заявив, що відсутність у медичного персоналу індивідуальних засобів захисту від вірусу є неприпустимим.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Стало відомо, що в Радомишлі звільнили санітарку, за відмову мити палату без захисного костюма, де знаходилася померла від коронавируса жінка. При цьому, санітарка виховує дитину з інвалідністю. Така безвідповідальна і обурлива позиція керівництва лікувального закладу зобов'язана отримати оцінку правоохоронців, як спроба нанесення навмисної загрози життю і здоров'ю людини. Ми вимагаємо поновити звільнену жінку на роботі і принести їй вибачення. Наша організація на місцях ставить це на особистий контроль", - сказав Павленко.

Народний депутат підкреслив, що відсутність засобів захисту у медичного персоналу, який перебуває на передовій боротьби з коронавірусом – це показова оцінка проведеної медичної реформи, яка знищує вітчизняну медицину.

"Відсутність засобів захисту у медперсоналу, який безпосередньо стикається з зараженими коронавірусом, від якого страждає весь світ - це результат нелюдської і бездарної медреформи. На сьогоднішній день це говорить про неготовність, насамперед на місцях, протистояти смертельній загрозі. Під тиском ОПЗЖ парламентом були прийняті наші пропозиції щодо соціального захисту людей і економіки. Влада ввела карантинні заходи, але при цьому не вирішене жодне питання ні з перевезеннями людей, ні з фінансуванням на місцях, як і раніше в Україні немає масок і захисних засобів. Бракує медсестер і санітарок, не забезпечений їх захист. "Опозиційна платформа - За життя" готова в будь-який час зібратися на позачергове засідання парламенту. Але не для того, щоб відкрити шлях до розпродажу землі, а щоб ухвалювати потрібні країні і людям закони", - резюмував Юрій Павленко.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Павленко ОПЗЖ Коронавірус Радомишль Засоби індивідуального захисту

Під виглядом боротьби з онлайн-казино влада закрив...
З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отрим...
Уряд має передати на місця фінансування, а не тіль...
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як пот...
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан
Новини
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
В Італії оштрафували українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці 19:04
Санітарка, яка звільнена в Радомишлі, повинна бути відновлена на роботі з вибаченнями керівництва, – Павленко 19:01
Вимагали знову пустити електрички. Під Києвом люди перекривали з/д колії 18:54
Пільгові квитки SkyUp для українців, які застрягли за кордоном, вдвічі дорожчі від звичайних 18:53
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok