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18 березня 2020, середа, 14:19 172
Медицина 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
"Дарниця" перевела співробітників офісу на дистанційний режим роботи

"Дарниця" перевела співробітників офісу на дистанційний режим роботи

Сергій Паламаренко
Карантин, Дарниця, Фармацевтична компанія
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: пресслужба

Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує забезпечувати українців усіма необхідними медикаментами. Однак у зв'язку з карантином співробітники офісу переведені на дистанційний режим роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відповідальність - це одна з чотирьох цінностей "Дарниці". Ми відповідальні перед нашими співробітниками і тому офіс компанії переходить на дистанційний режим роботи. Одночасно, ми відповідальні перед пацієнтами. Ліки, які виробляє "Дарниця", щодня допомагають українцям та рятують їх життя. Розуміючи це, ми зробили все необхідне, щоб наше виробництво продовжило роботу. Ми забезпечили захист наших співробітників (згідно рекомендацій МОЗ та ВОЗ) під час роботи й подбали про їх безпечне пересування", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що "Дарниця" у своїй відповідальності солідарна з лікарями. Тому компанія продовжує виробляти якісні, ефективні та доступні препарати у відповідності з вимогами стандарту GMP.

Нагадаємо, що фармацевтична компанія "Дарниця" спільно з сімейним фондом Zagoriy Foundation передали 3 апарати штучної вентиляції легень до Київської лікарні швидкої допомоги, оскільки саме цих апаратів, з досвіду інших країн, не вистачає в період епідемії Covid-19. Обладнання Vela виробництва компанії Viasys (США) забезпечує штучну вентиляцію легенів хворим, які перебувають у важкому та критичному стані.

Фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю. Бенефіціарами фармкомпанії "Дарниця" є сім'я Загорій.

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