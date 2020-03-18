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18 березня 2020, середа, 12:07 13
Суспільство 2020-03-18T13:00:03+02:00
Українські Новини
Радикал Стерненко, що вбив людину, сяде у в'язницю, якщо держава не буде втручатися, - Портнов

Радикал Стерненко, що вбив людину, сяде у в'язницю, якщо держава не буде втручатися, - Портнов

Тетяна Зотова
Прокуратура, Арешт, Розслідування, Сергій Стерненко, Портнов Андрій
Кайданки. Фото: Українські Новини
Кайданки. Фото: Українські Новини

Юрист Андрій Портнов заявив, що радикал Андрій Стерненко, якого підозрюють у вбивстві Івана Кузнєцова в Одесі, буде заарештований і засуджений, якщо держава не буде втручатися в цей процес.

Про це Портнов заявив у своєму Telegram.

"Незважаючи на те, що численні експертизи та матеріали слідства Національної поліції, доводять, що фігурант вчинила саме умисне вбивство і має бути взятий під варту, колишній прокурор Рябошапка організував зміну підслідності і нову комплексну експертизу, за яку навмисно не вносив покладену законом формальну оплату", - написав Він.

За його словами, "під громадським тиском ця проблема вирішена і зараз закінчується проведення комісійної судово-медичної експертизи, в рамках якої вже отримано нові матеріали".

"Зараз частина з них досліджується відділенням судово-медичної гістології, а частина - відділенням судово-медичної криміналістики клінічного Бюро судово-медичних експертиз. Ми абсолютно переконані, що якщо держава не буде втручатися в розслідування і захищати вбивцю, який скоїв резонансне вбивство, уродженець Одеської області, колишній голова одеської організації Правий сектор, гр. Стерненко, 1995 р.н. буде заарештований і засуджений", - повідомляє юрист.

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