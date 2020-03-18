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18 березня 2020, середа, 11:37 7
Верховна Рада і партії 2020-03-18T12:45:02+02:00
Українські Новини
З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отримаємо неконтрольований обвал на валютному ринку, - Льовочкін

З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отримаємо неконтрольований обвал на валютному ринку, - Льовочкін

Павло Твердохліб
Бюджет, Опозиційна платформа - За життя, Національний банк України, інфляція, Сергій Льовочкін, Фінансова криза, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін прокоментував ситуацію в економіці, яка складається через девальвацію гривні, інформує персональний портал політика.

"Знецінення національної валюти прискорюється. За п'ять робочих днів в період з 10 по 16 березня офіційний курс гривні відносно до долара знизився на 1,78 грн або 6,7% своєї вартості щодо долара, причому в перший день цього тижня курс просів майже на 2%. На готівковому ринку взагалi паніка: долар продається майже по 29 гривень, тобто знецінення гривні становить понад 10%. При цьому на валютні інтервенції для згладжування коливань на міжбанку Нацбанк, без особливого результату, з початку березня витратив 1,3 млрд доларів або 5% від ЗВР на початок поточного місяця. Такими темпами лише питання часу, коли ми отримаємо неконтрольований обвал на валютному ринку, який запустить боргової та банківської кризи", - заявив політик.

Він пояснив, що девальвація гривні почалася як реакція на невеликий відтік капіталу нерезидентів з ринку ОВДП, продовжилася через обвал цiн на нафту та паніку на світових фінансових ринках (за останні 3 тижні європейські та американські фондові ринки втратили 25-35%) і тепер посилюється на тлі невиразної реакції економічного та монетарного блоку влади на світову фінансову кризу, що розгортається.

"Зараз бізнес, інвестори і населення хочуть почути від влади не запевнення про те, що українська економіка краще готова до кризи, ніж у 2008 або в 2014 році, а разом iз розгортанням карантинних заходів бачити конкретний план антикризових заходів з підтримки фінансової системи, експортерів, промисловості та транспорту, малого і середнього бізнесу, населення. Відсутність такого плану та регулярних комунікацій з боку уряду і НБУ, що пояснюють свої дії та плани, збільшує невизначеність, підсилює відтік капіталу і підриває довіру до гривні", - сказав народний депутат.

Політик нагадав, що фракція Опозиційної платформи - За життя розробила пакет антикризових заходів, спрямованих на стабілізацію економіки.

"Замість трудової або земельної реформи необхідно вживати невідкладних заходів щодо стримування економічного кризи, пропонувати шляхи соціального захисту громадян в умовах карантину, вносити відповідні зміни в бюджет, опрацьовувати питання реструктуризації держборгу та підтримки банківського сектора. На відміну від земельної реформи, це ті питання, які дійсно об'єднають сьогодні весь парламент і народ України перед обличчям нової епідемії і кризи", - резюмував Сергій Льовочкін.

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