Уряд має передати на місця фінансування, а не тільки обов'язки щодо боротьби з коронавірусом, - Бойко

"Уряд зобов'язаний передати на місця фінансування, а не тільки обов'язки щодо боротьби з пандемією." Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи першочергові заходи, які необхідні для підтримки громад і регіонів в умовах карантину, інформує портал zagittya.com.ua.

"Парламент ухвалив низку ініціатив, необхідних для боротьби з епідемією коронавірусу, підтримки економіки і захисту громадян. Але робота має бути продовжена. В першу чергу необхідно вжити заходів для підтримки громад і регіонів. Саме на місцях зараз виникнуть найбільші виклики і ризики. Забезпечення роботи лікарень, поліклінік, лікарів, молодшого медперсоналу, вирішення соціальних проблем населення, безпосередня допомога людям - все це ляже на плечі місцевої влади", - підкреслив політик.

За словами Юрія Бойка, необхідно забезпечити повноцінне і своєчасне перерахування всіх бюджетних коштів на місця.

"Держава не має права сьогодні усуватися від проблем громад і регіонів. Необхідно не продавати землю, а прискорити її передачу окремим територіальним громадам, де цей процес ще не завершено. Також важливо компенсувати доходи, які втратили місцеві бюджети у зв'язку з тимчасовим скасуванням податків на комерційну нерухомість і землю. І внести зміни до Держбюджету, щоб збільшити субсидії регіонам для зміцнення системи охорони здоров'я та соціального захисту на місцях", - вважає Співголова фракції опозиціонерів.

Юрій Бойко наголосив, що в умовах недофінансування медичних програм місцеві бюджети повинні отримати від центральної влади підтримку адекватну ситуації.

"В умовах критичного недофінансування програми медичних держгарантій на 25 млрд грн додаткові втрати в 15 млрд грн не дозволять місцевій владі ефективно боротися з вірусом. Для того щоб успішно протистояти епідемії та забезпечити чітке виконання карантинних заходів, гроші необхідно спрямувати на місця", - підкреслив Співголова опозиційної фракції.

Нагадаємо, Опозиційна платформа - За життя першою підготувала пакет пропозицій щодо превентивних заходів, щоб протистояти епідемії, соціальної підтримки людей і зменшення негативних наслідків для бізнесу. Частина цих пропозицій 17 березня була проголосована парламентом.