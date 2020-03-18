підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 09:59 378
Суспільство 2020-03-18T11:45:02+02:00
Українські Новини
Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Ірина Дорофейчук
Медицина, Пандемія, Коронавірус, Апарат ШВЛ, Степанов Максим
Максим Степанов. Фото: Українське фото
Максим Степанов. Фото: Українське фото

Екс-губернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легенів SV Aura Profi інфекційній лікарні. Про це він написав у себе на Фейсбук.

"Апарат вже доправлено в Одеську інфекційну лікарню...Це були найскладніші пошуки в моєму житті", - зазначив Максим Степанов.

Відзначимо, знайти це обладнання вийшло поки тільки у нього. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів з COVID-19. Лікарні шикуються в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають задовольняти замовлення. При цьому, без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавируса просто неможливо.

Максим Степанов додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і фоловерів по допомогу.

"Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, приєднуйтесь", - написав колишній голова Одеської ОДА Степанов.

Відзначимо, що на весь регіон, в наявності є зараз лише 136 апаратів ШВЛ. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація і з одноразовими костюмами біозахисту - на даний момент їх 150 - при добовій потребі в 7600 штук.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.

Більше новин про: Медицина Пандемія Коронавірус Апарат ШВЛ Степанов Максим

Українці нарешті отримають пакет безоплатних медич...
Уряд має передати на місця фінансування, а не тіль...
Київська область вирішила призупинити роботу міжмі...
Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівці...
У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня
Новини
Зеленський одобри штрафи на 170 тис. гривень та позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину 11:41
Єврорада підтримала обмеження в'їзду в ЄС на 30 днів через коронавірус 11:39
З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отримаємо неконтрольований обвал на валютному ринку, - Льовочкін 11:37
Венедиктова не планує звільняти своїх заступників 11:15
Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі 11:13
більше новин
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok