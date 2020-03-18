Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Екс-губернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легенів SV Aura Profi інфекційній лікарні. Про це він написав у себе на Фейсбук.

"Апарат вже доправлено в Одеську інфекційну лікарню...Це були найскладніші пошуки в моєму житті", - зазначив Максим Степанов.

Відзначимо, знайти це обладнання вийшло поки тільки у нього. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів з COVID-19. Лікарні шикуються в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають задовольняти замовлення. При цьому, без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавируса просто неможливо.

Максим Степанов додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і фоловерів по допомогу.

"Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, приєднуйтесь", - написав колишній голова Одеської ОДА Степанов.

Відзначимо, що на весь регіон, в наявності є зараз лише 136 апаратів ШВЛ. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація і з одноразовими костюмами біозахисту - на даний момент їх 150 - при добовій потребі в 7600 штук.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.