Компанія "АТБ-Маркет" ввела в мережі превентивні заходи, які дозволять уникнути нестачі товарів в окремих магазинах мережі через ажіотажного попиту спантеличених покупців і спекулянтів, які намагаються нажитися на подіях, пов'язаних з коронавірусом.

Починаючи з 18 березня в магазинах буде діяти обмеження на продаж товарів в одні руки — повідомили ЗМІ з посиланням на прес-службу "АТБ-Маркет".

"Ажіотаж створюють не стільки запасливі громадяни, скільки недобросовісні покупці, які потім спекулюють товарами першої необхідності. Щоб не допустити штучно створеного ажіотажу, компанія "АТБ-Маркет" вводить у всіх супермаркетах превентивні заходи. Зокрема, вода, пиво та напої в пластикових пляшках будуть відпускатися у кількості не більш як 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більш як 5 штук в одні руки", — повідомили в ЗМІ.

"Ці заходи вимушені і спрямовані на боротьбу зі спекулянтами, — прокоментували в компанії "АТБ-Маркет". — Піклуючись про покупців, компанія боролася і буде боротися з штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Просимо наших покупців з розумінням поставитися до цих обмежень".

Як раніше розповіли в компанії, товарів на полицях її супермаркетів та у розподільних центрах корпорації АТБ достатньо, щоб задовольнити попит покупців, а чітка логістична система дозволяє забезпечити постійне поповнення власних запасів і магазинів АТБ.