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17 березня 2020, вівторок, 18:32 162
Кабмін 2020-03-17T18:45:01+02:00
Українські Новини
За один день Криклій організував 38 авіарейсів з евакуйованими українцями, – блогер

За один день Криклій організував 38 авіарейсів з евакуйованими українцями, – блогер

Ірина Дорофейчук
Мінінфраструктури, Владислав Криклій, Евакуація українців, Сергій Наумович
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел

Блогер Сергій Наумович у соціальній мережі Facebook заявив, що Міністерство інфраструктури України оперативно повертає українців додому з-за кордону. На даний момент Мінінфраструктури готує евакуацію 50 тис. українців з Єгипту.

Про це повідомило інтернет-видання "Цензор.нет".

"Друзі, обіцяв стежити за тим, як наших туристів, багато з яких з дітьми, держава буде доставляти в Україну. Цією функцією займається Мінінфраструктури, якщо ви раптом не знали, й поки що досить ефективно. Якщо ви застрягли в готелі на карантині та від туроператора немає ясності про те, коли вас "звільнять", то звертайтеся саме до цього міністерства. Стежу за тим, як із закритого на карантин єгипетського Reef Oasis Beach Resort 5* будуть відправляти сім'ї на Батьківщину. Всього в готелі Reef Oasis закрито 827 туристів", - написав блогер.

За його словами, лише за півдня Мінінфраструктури доставило в Україну 38 рейсів з нашими громадянами та окрім цього сам міністр Владислав Криклій регулярно інформує українців про хід евакуації у своєму Telegram-каналі.

"Що ще вдалося з'ясувати. Лише за півдня Мінінфраструктури доставило в Україну 38 рейсів. Евакуація проходить без скандалів, спокійно, за це треба похвалити, так як окрім Антона Гури ніхто не зміг знайти собі можливості для піару. Так й повинно бути в цивілізованій країні - ніякої паніки, зате чітка робота державних служб. До речі, евакуація з Уханя змішалася з політикою та вийшов балаган. Пам'ятаєте? Тепер - тихо", - уточнив Наумович.

Він також зазначив, що зараз Мінінфраструктури готує евакуацію 50 тис. українців з Єгипту.

"Зараз готують евакуацію 50 тис. українців з Єгипту - недержавними літаками. Орієнтовно евакуація цих людей буде відбуватися цього тижня. Для вивозу цих туристів будуть виконані спеціальні рейси, на літаку будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також будуть наявні експрес-тести для перевірки пасажирів. Графіки перельотів та вся інформація регулярно публікується на всіх доступних ресурсах, на сайті міністерства, регулярно публікує новини свого Телеграм-каналі міністр Криклій та тут. Кордон фактично не закритий. Введені тимчасові обмеження, але усіх українців обіцяють впустять додому, а іноземців - випустити. Спостерігаємо", - резюмував Наумович.

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