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17 березня 2020, вівторок, 17:40 11
Верховна Рада і партії 2020-03-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
Бойко запропонував підвищити зарплати лікарям на час кризи

Бойко запропонував підвищити зарплати лікарям на час кризи

Ірина Дорофейчук
Зарплата, Надбавка, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко запропонував виплачувати надбавку до 200% до заробітних плат медичним працівникам і всім, хто задіяний у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що ОПЗЖ першої підготувала пакет пропозицій щодо превентивних заходів проти розповсюдження коронавіруса, соціальної підтримки людей і зменшенню негативних наслідків для бізнесу. Частина цих пропозиції була сьогодні, 17 березня, проголосована парламентом.

"Ми запропонували підвищити зарплати лікарям, адже вони сьогодні як солдати на передовій, і повинні відчувати, що держава про них піклується. Законопроект №3219 передбачає виплату надбавок до 200 відсотків до зарплат медикам і всім, хто буде задіяний у боротьбі з коронавірусом. Також встановлюється державний контроль за цінами на медичні товари та товари соціального значення", – зазначив Юрій Бойко.

Інший важливий напрям – підтримка вітчизняних підприємств. "В сьогоднішніх умовах, коли закриваються міжнародні ринки, потрібно підтримати підприємства. Тому наша фракція запропонувала оголосити податкові канікули і не чіпати реальний сектор економіки, що також було підтримано. Бізнес має бути соціально відповідальним, водночас потрібно, щоб держава підтримувала бізнес", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

"Для того щоб знайти гроші на допомогу пенсіонерам і підвищення зарплат лікарям, можна тимчасово припинити фінансування масштабних інфраструктурних проектів. Резерви у країни є, головне, щоб вони були використані за призначенням – на допомогу людям у цей складний час. Влада повинна закумулювати кошти, необхідні для боротьби з коронавірусом", – резюмував Юрій Бойко.

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