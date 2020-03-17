Бойко запропонував підвищити зарплати лікарям на час кризи

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко запропонував виплачувати надбавку до 200% до заробітних плат медичним працівникам і всім, хто задіяний у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що ОПЗЖ першої підготувала пакет пропозицій щодо превентивних заходів проти розповсюдження коронавіруса, соціальної підтримки людей і зменшенню негативних наслідків для бізнесу. Частина цих пропозиції була сьогодні, 17 березня, проголосована парламентом.

"Ми запропонували підвищити зарплати лікарям, адже вони сьогодні як солдати на передовій, і повинні відчувати, що держава про них піклується. Законопроект №3219 передбачає виплату надбавок до 200 відсотків до зарплат медикам і всім, хто буде задіяний у боротьбі з коронавірусом. Також встановлюється державний контроль за цінами на медичні товари та товари соціального значення", – зазначив Юрій Бойко.

Інший важливий напрям – підтримка вітчизняних підприємств. "В сьогоднішніх умовах, коли закриваються міжнародні ринки, потрібно підтримати підприємства. Тому наша фракція запропонувала оголосити податкові канікули і не чіпати реальний сектор економіки, що також було підтримано. Бізнес має бути соціально відповідальним, водночас потрібно, щоб держава підтримувала бізнес", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

"Для того щоб знайти гроші на допомогу пенсіонерам і підвищення зарплат лікарям, можна тимчасово припинити фінансування масштабних інфраструктурних проектів. Резерви у країни є, головне, щоб вони були використані за призначенням – на допомогу людям у цей складний час. Влада повинна закумулювати кошти, необхідні для боротьби з коронавірусом", – резюмував Юрій Бойко.