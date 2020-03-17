Одеський бізнесмен Володимир Шмуклер оприлюднив імена людей і назви компаній, через дії яких зривається постачання в регіон 85 автомобілів "швидкої допомоги".

"Головним висновком з усієї цієї історії з епідемією, закритими кордонами і масками по 20 гривень за штуку повинні бути прізвища людей, через яких наша країна і наші лікарні раз за разом залишаються із застарілим або зламаним обладнанням, без препаратів і ліків і ... без автомобілів швидкої допомоги", - написав він у Facebook.

Серед тих, хто не отримав хабар або відкат і тепер заважає постачання, Шмуклер назвав радника губернатора Богдана Картрушина, який фактично є тіньовим керівником медичної сфери Одеської області.

"Завдяки" йому сьогодні повністю провалено забезпечення лікарень регіону навіть індивідуальними засобами захисту медиків. У разі реального спалаху коронавірусу засобів захисту вистачить навіть не на дні – на кілька годин!!! Але Богдану мало, і він хоче відкат ще й за "швидкі", - обурився Шмуклер.

Крім того, в схемі замішаний Владислав Терлецький – в. о. начальника центру екстреної медицини та медицини катастроф. Він два місяці тому підписав необхідні документи, але не завантажує їх на Prozorro, як того вимагає закон.

ТОВ "Ксенко" та її засновник Валерій Видасов, які спочатку повинні були виграти тендер, але отримати з бюджету на 33 мільйони гривень більше, також створюють перешкоди постачання "швидких".

"Ну а головні товариші – це колишні губернатор Максим Степанов і його беззмінний "смотрящий" Калінчук, які розставили своїх людей на потрібні посади і досі контролюють потоки. З чим досі не може нічого вдіяти товариш Куций.



Губернатор Степанов, до речі, мільйонер, доларовий та, думаю, придбав для своїх сімей апарати штучної вентиляції легенів. Так, на всякий випадок. Тому й "швидкі" йому не потрібні, і не хвилюють сотні і тисячі життів простих людей, яких він міг врятувати", - написав одеський бізнесмен.

Нагадаємо, раніше компанія "Віді Юнікомерс", яка виграла тендер на поставку 85 автомобілів швидкої допомоги в Одеську область, заявила що може не встигнути виконати свої зобов'язання, оскільки чиновники не розміщують узгоджені і підписані документи, що стосуються контракту, на платформі Prozorro, як це передбачено законодавством.