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17 березня 2020, вівторок, 15:23 9
ЗМІ 2020-03-17T15:25:49+02:00
Українські Новини
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину

Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Журналісти, Коронавірус, Covid-19
Журналісти (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com
Журналісти (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com

У Чернівцях та області, де було вперше зафіксовано Covid-19 в Україні та де нині перебуває найбільша кількість хворих, журналісти працюють в режимі 24/7, адже інформація оновлюється постійно. На дистанційну роботу перевели лише колег із дітьми й лише тому, що малих через карантин немає на кого лишити. Аби вберегтися, використовують маски, частіше миють руки і сподіваються на краще.

Про це повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

"Звісно, дуже потомлені, адже маємо багато роботи. Перший тиждень до нас приїздили журналісти з центральних телеканалів. Тепер же, наскільки мені відомо, керівництвом таких ЗМІ було ухвалено рішення не відряджати кореспондентів у наш регіон, тому по давній дружбі часто ділимося з колегами інформацією", - розповіла кореспондентка телеканалу "Україна" у Чернівцях Генрієтта Беух.

Щодо загальної ситуації в місті, то тут загалом масової паніки не спостерігається, проте люди все ж роблять запаси продуктів. Скуповують борошно, крупи, олію та туалетний папір. В аптеках немає захисних масок, тому багато людей шиють самостійно марлеві пов’язки. 

Журналістка газети "Версії" з Чернівців Маріанна Антонюк відзначила,  що робота в журналістів проходить у звичному режимі – всі ходять на заходи, брифінги, висвітлюють інформацію та проводять зйомки в лікарняних закладах.

Головна редакторка інформаційного агентства "АСС" Ольга Камська-Ополоник розповіла, що настрій серед журналістів - робочий. Хоча й доводиться працювати фактично в режимі 24/7, адже інформація оновлюється цілодобово. "Чи є страх захворіти? Відверто кажучи, не встигається боятися. Нам видали маски, антисептики. Всі знають, що за найменших симптомів - залишаються вдома. На дистанційну роботу наразі перейшли лише ті журналісти, які мають маленьких дітей - їх просто ні з ким залишити вдома, адже школи і дитсадки на карантині. Всі інші - в строю, виїжджають на зйомки, працюють у звичному режимі", - сказала головред.

НСЖУ закликала редакцію кожного ЗМІ та кожного журналіста і блогера у своїй діяльності перейти на режим роботи у надзвичайній ситуації. Подбати про безпеку - використання стерилізаційних розчинів, масок, спреїв для обробки рук. По можливості, перейти на дистанційну роботу, спланувати перебування на робочих місцях лише тих співробітників, які уможливлюють підтримання медійного технологічного процесу.

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