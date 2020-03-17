Судову справу про незаконне збагачення Кулика влада розвалює на користь Коломойського, - політолог

Справа про незаконне збагачення експрокурора Костянтина Кулика може бути розвалена в суді за підтримки влади. Про це в коментарі РБК-Україна заявив політичний експерт Володимир Цибулько. Політолог називає Костянтина Кулика "прокурорським порученцем олігарха Коломойського" і навіть прогнозує розпад цієї справи в суді.

"Все частіше ми починаємо помічати, що Володимир Зеленський почав діяти як Піночет. Друзям все - ворогам закон. Елементи вибіркового правосуддя були вже по відношенню до колишнього президента Петра Порошенка, абсолютно дикунська ситуація навколо Валерії Гонтарєвої. На цьому тлі відбувається і публічне вигороджування колишнього військового прокурора Кулика", - говорить експерт.

За його словами, Кулик - член так званого "клубу спонсорів" нинішньої влади, тому найближчим часом справа "розсиплеться", а через півроку експрокурор зможе додати до свого стану ще кілька мільйонів компенсації.

"Однак, розгляд справи про його незаконне збагачення - створює викривлену картину західним партнерам, які ще півроку тому вірили, що інститути влади, особливо антикорупційні - можуть бути відокремлені від груп впливу і працювати на користь держави", - додає експерт.

Нагадаємо, 19 березня в Апеляційному суді Києва буде продовжено розгляд питання про зворотну передачу справи скандального прокурора Костянтина Кулика про незаконне збагачення з Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Голосіївський суд. Наступне засідання суду буде повторним: попереднє мало відбутися 5 березня, однак воно тривало не більше хвилини. На засідання не з'явилися прокурори САП, у зв'язку з чим судді змушені були перенести слухання.