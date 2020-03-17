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17 березня 2020, вівторок, 11:11 359
Суспільство 2020-03-17T11:11:23+02:00
Українські Новини
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло

Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло

Павло Твердохліб
Суд, Земля, Фермер, Агрорейдери, Зінаїда Кондратенко
Земля, поле. Фото: dreamstime.com
Земля, поле. Фото: dreamstime.com

Жителька Київщини Зінаїда Кондратенко опинилась у ситуації, коли земельна ділянка, яку вона отримала у спадщину від сина, була переоформлена після його смерті. Тепер вона змушена охороняти могилу свого померлого сина – аби зловмисники не знищили тіло чоловіка із метою заволодіння землею, йдеться у сюжеті програми "Надзвичайні новини", інформує портал glavcom.ua.

Кондратенко після раптової смерті свого 39-річного сина успадкувала від нього фермерське господарство разом із дорогою землею під Києвом. Однак коли жінка оговталась після трагедії та вирішила переоформити папери, з’ясувалася жахлива річ.

"Виявляється, мій син через рік після своєї смерті "продав" землю. У паспорт, який надали при продажі, вклеєне фото зовсім іншої людини, яку я ніколи в житті не бачила", - ділиться горем жінка.

Покупці землі - новостворена столична компанія із назвою, дуже схожою на фермерське господарство померлого Євгена Кондратенка. Після програшів у судах рейдери продовжують наполягати: землю купили у живої людини, яка інсценувала свою смерть і зараз переховується.

"Мені здається, це якийсь сценарій божевільного режисера. Шокує блюзнірство цих людей, які доводять слідчим, що людина, яка вже три роки як мертва, насправді жива, і що продала землю", - розповів Володимир, брат засновника фермерського господарства.

"Договір купівлі-продажу, який засвідчував перехід права власності, визнано недійсним. На той момент у реєстрі актів цивільного стану уже містилася інформація про те, що Кондратенко Євген вже помер", - зазначила Семена Грапенюк, адвокат родини фермера.

Рідні померлого підозрюють, що рейдери підуть на все заради дорогої землі на березі Дніпра. Рідні і друзі фермера побоюються, що зловмисними збираються викопати труну із тілом Євгена і знищити рештки, аби довести свою абсурдну версію. Матір та друзі померлого нині чергують біля могили – охороняють від злодіїв.

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