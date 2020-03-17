Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикрикризовий штаб на Харківщині. Рішення про це було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якій представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням короновірусу в Україні.

До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV президент України Володимир Зеленський. Вже в суботу тест-системи у кількості, достатній для 1 млн. осіб, в Україні, їх направлять в лікарні і військовим.