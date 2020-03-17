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17 березня 2020, вівторок, 11:03 313
Політика 2020-03-17T11:05:01+02:00
Українські Новини
Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові

Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові

Анна Рудык
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикрикризовий штаб на Харківщині. Рішення про це було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якій представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням короновірусу в Україні.

До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV президент України Володимир Зеленський. Вже в суботу тест-системи у кількості, достатній для 1 млн. осіб, в Україні, їх направлять в лікарні і військовим.

 

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