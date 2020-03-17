Ярославський домовився з Джеком МА, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус

Найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновіруса на $80 млн. Про це вчора повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради в ОП з представниками великого бізнесу.

"Вже в суботу тест-системи у кількості, достатній для 1 млн. осіб, в Україні, їх направлять в лікарні і військовим", - сказав глава держави.

Як відомо, Олександра Ярославського і Джека Ма пов'язують дружні стосунки. Раніше китайський мільярдер побував на запрошення Ярославського у Харкові і виступив перед студентами ХНУ ім. Каразіна. Після цього бізнесмени відвідали економічний форум у Києві, а Джек Ма окремо передавав вітання "каразинцям" із 215-річним ювілеєм вузу.

Як повідомляють українські ЗМІ, на нараді в ОП обговорювалася координація дій влади і великого бізнесу в рамках боротьби з епідемією короновіруса.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження COVID-19, в тому числі два в Києві та один летальний випадок.