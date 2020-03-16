підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 19:40 173
Вибори 2020-03-16T21:15:02+02:00
Українські Новини
Світлична перемогла з результатом 77,54%, – 100% протоколів опрацьовано

Світлична перемогла з результатом 77,54%, – 100% протоколів опрацьовано

Тетяна Зотова
ЦВК України, Юлія Світлична, Виборчий округ №179
Юлія Світлична. Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлія Світлична. Фото: kharkivoda.gov.ua

Згідно з даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області з результатом 77,54%.

Про це свідчать дані ІАС "Вибори народних депутатів України" на офіційному веб-сайті ЦВК.

За результатами обробки 100% протоколів перемогу в окрузі №179 здобула Юлія Світлична з результатом 77,54%.

Друге місце посіла Вікторія Пташник (партія "Європейська солідарність") – 7,91%. Третє – Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування) – 3,03%.

Офіційні результати виборів ЦВК повинна встановити до 30 березня.

Нагадаємо, у Харківській області 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі №179. До округу належать місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.

Більше новин про: ЦВК України Юлія Світлична Виборчий округ №179

Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба
Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу
Новини
У Раді пропонують доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації коронавірусу 21:02
НБУ намагається стримати курс гривні. У середу на міжбанку продано $238 млн 20:20
У Києві проводять недостовірні тести на коронавірус і помиляються з діагнозом 20:16
Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 500 респіраторів та 800 комбінезонів, – журналіст 20:05
Коронавірус знайшли в Гренландії. Закриття кордонів не допомогло 19:57
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
більше новин
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok