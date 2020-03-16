Світлична перемогла з результатом 77,54%, – 100% протоколів опрацьовано

Згідно з даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області з результатом 77,54%.

Про це свідчать дані ІАС "Вибори народних депутатів України" на офіційному веб-сайті ЦВК.

За результатами обробки 100% протоколів перемогу в окрузі №179 здобула Юлія Світлична з результатом 77,54%.

Друге місце посіла Вікторія Пташник (партія "Європейська солідарність") – 7,91%. Третє – Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування) – 3,03%.

Офіційні результати виборів ЦВК повинна встановити до 30 березня.

Нагадаємо, у Харківській області 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі №179. До округу належать місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.