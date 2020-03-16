Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівців апарат вентиляції легенів

Депутат Верховної Ради України Андрій Холодов (фракція "Слуга народу") за власні кошти придбав та відправив апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у Чернівці. Вже завтра, 17 березня, апарат ШВЛ буде готовий до роботи.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Це мій благодійний внесок до фондів обласної лікарні. У Чернівцях вже оголошено надзвичайний стан та припинено транспортне сполучення. Там епіцентр розповсюдження коронавірусу зараз. У найскладніших випадках пацієнти потребують штучної вентиляції легенів. Апаратів у потрібній кількості немає – раніше не було потреби, а зараз їх купити дуже складно через ажіотажний попит у ЄС та інших країнах", - прокоментував ситуацію політик.

Нардеп вважає, що Україна на порозі пандемії, і далі кількість випадків захворювань буде зростати.

Холодів закликав усіх підприємців, у яких є можливість допомогти місцевим лікарням - фінансово та забезпеченням - зробити це прямо зараз.

"Сподіваюсь, що система охорони здоров'я спрацює злагоджено, і кожен із нас сьогодні має можливість взяти в цьому участь", - підкреслив парламентарій.