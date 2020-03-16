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16 березня 2020, понеділок, 17:37 179
Верховна Рада і партії 2020-03-16T17:41:49+02:00
Українські Новини
Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівців апарат вентиляції легенів

Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівців апарат вентиляції легенів

Тетяна Зотова
Слуга народу, Андрій Холодов, Апарат ШВЛ
Апарат ШВЛ. Фото: Facebook/Андрій Холодів
Апарат ШВЛ. Фото: Facebook/Андрій Холодів

Депутат Верховної Ради України Андрій Холодов (фракція "Слуга народу") за власні кошти придбав та відправив апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у Чернівці. Вже завтра, 17 березня, апарат ШВЛ буде готовий до роботи.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Це мій благодійний внесок до фондів обласної лікарні. У Чернівцях вже оголошено надзвичайний стан та припинено транспортне сполучення. Там епіцентр розповсюдження коронавірусу зараз. У найскладніших випадках пацієнти потребують штучної вентиляції легенів. Апаратів у потрібній кількості немає – раніше не було потреби, а зараз їх купити дуже складно через ажіотажний попит у ЄС та інших країнах", - прокоментував ситуацію політик.

Нардеп вважає, що Україна на порозі пандемії, і далі кількість випадків захворювань буде зростати.

Холодів закликав усіх підприємців, у яких є можливість допомогти місцевим лікарням - фінансово та забезпеченням - зробити це прямо зараз.

"Сподіваюсь, що система охорони здоров'я спрацює злагоджено, і кожен із нас сьогодні має можливість взяти в цьому участь", - підкреслив парламентарій.

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