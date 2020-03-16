Бойко вимагає до кінця дії карантину ввести податкові канікули для бізнесу і мораторій на перевірки

"Для пом'якшення наслідків кризи в національній економіці потрібні конкретні дії і комплекс захисних заходів в усіх напрямках і галузях. Ми виступаємо за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Держбюджету на 2020 рік, щоб забезпечити фінансування першочергових заходів, спрямованих на економічний та соціальний захист країни і людей, викликаних коронавірусом", - сказав Співголова фракції Опозиційної платформи - за життя Юрій Бойко в коментарі журналістам, інформує портал політичної сили.

Він підкреслив, що ситуація вимагає скоординованих дій законодавчої і виконавчої влади та реалізації комплексу заходів, пропонованих опозиціонерами.

"Серед яких, зокрема:

- забезпечити державне регулювання цін на соціально значущі товари, перш за все, продукти харчування, медпрепарати для недопущення необґрунтованого зростання цін і зловживання монопольним становищем, в тому числі використовуючи ресурси Держрезерву;

- забезпечити обов'язкову виплату відпускних працівникам бюджетних організацій, в т.ч. педагогам, медробітникам та іншим категоріям в разі їх відправки у відпустку через карантин; рекомендувати приватним компаніям дотримуватися такого ж принципу щодо найманих працівників;

- забезпечити базові медичні установи на місцях засобами діагностики зараження коронавірусом і медичними препаратами для лікування;

- встановити додаткові оплати задіяному медичному персоналу, забезпечити їх повноцінний захист;

- відновити на місцях систему санітарно-епідеміологічної служби.

Для пом'якшення наслідків кризи в національній економіці:

- запобігти обвальне знецінення гривні, обмежити відтік капіталу з України;

- ввести мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами до кінця дії карантину та ввести податкові канікули для дрібного і середнього бізнесу;

- збільшити держзамовлення на закупівлі продукції внутрішнього виробництва;

- підтримати бізнес, вже постраждав від кризи;

- збільшити міжбюджетні трансферти регіонам на боротьбу з епідемією і кризою;

- передбачити податкові пільги для бізнесу зі сплати ЄСВ в разі збереження заробітної плати для працівників, відправлених на вимушений карантин.

- визнати карантин форс-мажорними обставинами, щоб захистити людей і бізнес, які через його введення не в змозі будуть платити за кредитними або іншими договірними зобов'язаннями", - зазначив Юрій Бойко.