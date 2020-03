Колишній депутат Ради, який застряг в Єгипті розповів, як організував там бунт

Серед 15 тисяч українців, що застрягли на курортах Єгипту через припинення повітряного сполучення у зв’язку з карантином, виявися народний депутат України минулого скликання Віталій Купрій. Репортерам From-UA вдалося зв’язатися з політиком та довідатися по подробиці.

Як повідомив Віталій Купрій, він з родиною купляв путівки ще в січні. Але у нього є вилеке питання до тих, хто відправляв людей вже після того, як Зеленський виступив по телебаченню, що проведені заходи РНБО щодо боротьби з коронавірусом. "От це нас вже злякало".

"Нас тисяч п'ятнадцять людей, які летіли через оператора Join UP і його дочірню компанію Sky Up. От ми прилетіти, і президент України 13-го ввечері виходить з заявою, що всі чартерні рейси, а ми чартером пролетіли, повернуться за розкладом. Ви можете подивиться цю обіцянку, - розповідає екс-нардеп. - В цю ж ніч Join UP і Sky Up зупиняють вивезення людей з Єгипту. Нам не пояснюють, чому це зроблено. Це ніякого відношення не має до обмежувальних заходів, тому що квітки проплачені, літаки є. Що зроблено? Їх просто зняли з наших рейсів і почали возити когось іншого. От кого іншого, я готую зараз адвокатський запит, розслідування, кого вони возять. Або туристів з далеких країн, де вони можуть втричі квітки переплатити, заробити, навіть оплативши нам проживання декілька днів, це дешево у Єгипті. Або з владою домовилися, тому що ми знаємо, що Sky Up вчора привозив з Італії, спецрейс".

Це означає, що одні українці кращі, інші не кращі, констатує Віталій Купрій.

"Як для мене саме головне, чому бездіяв президент Зеленський, коли він обіцянки дає, затверджує укази, виносить, а вони не виконуються".

Політик також повідомив, що вчора у Єгипті вимкнули зв'язок на 7-8 годин, і дійсно почалися панічні речі. Люди не могли повідомити своїм близьким, телебачення мовчить, нічого не показують.

"І тут почалися бунти. Я один з таких бунтів очолив, я вимагав, щоб єгипетська влада з готелю прислала нам шефа поліції, до губернатора нас везли. Вони там передали, і через 15 хвилин включили. Побоялися. Але тут немає відеозв'язку — скайп, ватсап — заблоковано. Нам сказали таким чином, що поки всіх вони не повивозять, нам ще чекати до 17-го. Але це абсолютно незаконно і неправильно, оскільки ми не ті туристи, які вилітали після, нас застало це рішення всередині, у нас у всіх було повернення 14-го, 15-го, ми не потрапляли під 17-е взагалі, - стверджує Віталій Купрій. - Але нас тут свідомо залишили, щоб потім вивозити по іншим вже механізмам, по складним механізмам, через консульство — ну що це таке? Це порушення наших прав як споживачів".

Політик повідомив, що зараз він вивчає законодавчу базу, пише заяву про злочин, тому що це зловживання владою відбулося і привласнення наших за квітки.

"Я буду намагатися юридично захистити тих людей, які тут залишилися. Нас тут 15 тисяч людей", - резюмує він.