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  • Чиновники Одеської ОДА підставили всю область: регіон залишається без "швидкої допомоги" на час епідемії
16 березня 2020, понеділок, 14:37 247
Політика 2020-03-16T16:00:03+02:00
Українські Новини
Чиновники Одеської ОДА підставили всю область: регіон залишається без "швидкої допомоги" на час епідемії

Чиновники Одеської ОДА підставили всю область: регіон залишається без "швидкої допомоги" на час епідемії

Анна Рудык
Швидка допомога
Швидка допомога

Чиновники Одеської ОДА, зокрема, в. о. Генерального директора КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" своїми діями фактично залишили регіон без сучасних автомобілів швидкої допомоги на час епідемії.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Віді Юнікомерс", яка виграла тендер на поставку 85 автомобілів.

За даними компанії, відповідальні особи Одеської облдержадміністрації вже майже 2 місяці не розміщують підписані та погоджені документи на платформі Prozorro, як це передбачено законодавством.

зЗокрема, йдеться про підписаний 17 січня 2020 між додатковою угодою № 3 про поліпшення обладнання "швидких" через затримку в постачанні обладнання, передбаченого попереднім специфікаціям, з боку субпідрядників. Даний документ досі не оприлюднено, як цього вимагає закон.

"Фактично автомобілі вже укомплектовані, і "Віді Юнікомерс" очікує можливість передати їх Одеської ОДА. Але якщо чиновники установи не виконають передбачені законодавством дії і не оприлюднюють документи до 22 березня 2020 року, компанія не зможе поставити "швидкі" у передбачені контрактом терміни", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, раніше компанія запропонувала поставити автомобілі швидкої допомоги з поліпшеними характеристиками. Зокрема, замість низки елементів китайського виробництва будуть встановлені аналоги корейських, турецьких та європейських виробників. В окремих випадках мова йде про значне поліпшення рівня обладнання, що забезпечує комфортні умови роботи медперсоналу і більший комфорт при транспортуванні пацієнтів. Сам перелік обладнання та ціна договору залишаються незмінними.

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