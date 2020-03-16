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16 березня 2020, понеділок, 13:47 29
Суспільство 2020-03-16T16:15:03+02:00
Українські Новини
Миколаїв оголосив карантин: закриваються майже всі заклади

Миколаїв оголосив карантин: закриваються майже всі заклади

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада

З завтрашнього дня, 17 березня, слідом за Києвом, Миколаїв тимчасово призупиняє роботу об'єктів загального користування через карантин. Про це йдеться в повідомленні Миколаївської міськради, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що миколаївський міський голова Олександр Сенкевич підписав розпорядження №65р "Про тимчасове призупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих в місті Миколаєві, з метою попередження розповсюдження захворюваності гострою респіраторною інфекцією, викликаної коронавірусом COVID-19".

Згідно з розпорядженням:

З 17 березня 2020 з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих ст. Миколаєві, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, зоопарку;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
  • торгово-розважальних центрів;
  • будівельних ринків і інших (крім продуктових)
  • ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів тощо;
  • інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

Як повідомляли Українські Новини, Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

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