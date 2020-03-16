Як відомо, 13 березня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, спрямоване на запобігання подальшому поширенню коронавірусу в Україні.

Зокрема, це закриття зовнішніх кордонів на два тижні уже з 17го березня, що по суті вимагає від перебуваючих за кордоном співвітчизників встигнути повернутися на Батьківщину не пізніше 16го березня. При цьому, з урахуванням реальної ситуації з поширенням коронавірусу більшість усвідомлюють, що ймовірніше за все закриття кордонів буде продовжено і через два тижні. Як результат, різко зріс попит на авіаквитки до України, зокрема на авіарейси найбільшого національного авіаперевізника компанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Що ж обурило українців та як це виглядає з юридичної точки зору – про це нижче.

1. Українці гніваються

Соціальні мережі сповнені обуреними українців, що (1) якомога швидше прагнуть повернутися до України та (2) зіштовхнулися з дорогими квитками від МАУ. Під "дорогими" розуміється несподівано висока ціна на квитки у порівняння зі звичайної на ці напрямки в цю пору року. Поверхневий перегляд сотень обурливих дописів дозволяє зробити висновок, що ціна на квитки від МАУ замість звичних 200-300 євро різко сягнула 700 і більше. Природно, що люди почуваються розгнівано та звинувачують МАУ на "зловживанні монопольним становищем" та "зароблянні на біді". Нижче, спробуємо переконатися у справедливості таких суджень.

2. Як авіакомпанії формують ціни на квитки?

Жодним чином не прагну когось виправдовувати, проте важливо усвідомити кілька моментів щодо ціни на авіаквитки. По-перше, кожна авіакомпанія має по суті власну унікальну формулу автоматичного (НЕ "ручного") ціноутворення, яка враховує величезну кількість найрізноманітніших факторів. По-друге, головним з цих факторів був, є і завжди буде Його Величність Попит. Власне, нікого не дивує висока ціна на авіаквитки у Різдвяний період, на всі напрями без виключення? Чи підвищені ціни на чартери до Єгипту з Туреччиною на Травневі свята, досі спільні для країн колишнього СРСР?

Не секрет також, що авіакомпанії зазвичай починають продавати конкретний рейс з меншої ціни, яка зростає по мірі заповнення літака. Саме тому квитки за день чи два до відльоту майже завжди коштують дорожче, аніж придбані за місяць.

Власне, 15 березня МАУ офіційно підтвердили, що продовжує здійснювати ціноутворення в автоматичному режимі.

У будь-якому разі, станом на зараз в Україні не введено надзвичайного стану, як і не прийнято законодавства, здатного прямо вплинути на ціноутворення на товари чи послуги приватних компаній. До того часу втручання держави у господарську діяльність компаній, на щастя, не допускається.

3. Власне кажучи, чи можна вважати МАУ монополістом?

Це прозвучить сенсаційно, але з точки зору закону МАУ не можна вважати монополістом. Так, МАУ перевозить приблизно 6 з 10 пасажирів, проте монополістом не є.

Річ в тому, що авіаційні (як і залізничні) перевезення мають власне унікальне регулювання, значною мірою побудованого на міждержавних двосторонніх та багатосторонніх угодах. Наприклад, Україна і Туреччина нещодавно погодилися здійснювати 24 рейси "Київ-Стамбул" на тиждень.

Окрім цього, у випадку з авіацією (як і залізницею) на предмет монополізації розглядається не ринок як такий, а окремі маршрути пойнт ту пойнт. Не складно переконатися, що на майже усіх з них МАУ або має конкурента, або не має, але не її в тім вина – просто ніхто більше не літає. Про рейси з пересадками й говорити не доводиться, адже великі хаби пропонують безліч опцій.

Цей підхід однаковий й для інших країн: великі "національні" авіаперевізники домінують, але монополістами не є: ані "Люфтганза" в Німеччині, ані "КЛМ" в Голандії тощо.

Досі важливим залишається й інший фактор – Угода про відкрите небо, до якої уже багато років намагається долучитися Україна. Чому це важливо і що заважає, я писав в окремій статті ще в 2015-му, тому лише коротко нагадаю: всіма погоджений текст Угоди так і не було підписано через територіальний спір між Іспанією та Великобританією щодо Гібралтару. Спір досі не вирішено, проте і Великобританія уже не член ЄС. Отже, аеропорт Гібралтару таки може бути виключений з тексту Угоди, отже, її нарешті можна підписати. Є всі підстави розраховувати, що це станеться уже до кінця 2020 року. Сама угода, підкреслю, означає фактично спільне небо для усіх держав-сторін.

4. Гаразд, то чи справедливо звинувачувати МАУ у "зловживанні монопольним становищем"?

Вище ми побачили, що ніякий МАУ не монополіст, нехай і здійснює в Україні більше половини авіаперевезень.

І все ж, наведу релевантне визначення з законодавства (стаття 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції"):

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин;

І жоден з цих двох пунктів не підходить, адже конкуренцію авіаперевізників на маршрутах вірус не скасував, і різні ціни громадянам не пропонуються – усім високі, проте однакові.

Справедливості заради, я не проводив економічного дослідження на предмет цінової політики інших авіакомпаній на рейси до України в період 13-17 березня. Новини, в тому числі, з соціальних мереж, суперечливі: хтось каже, що різко підняли ціни тільки в МАУ, хтось визнає, що аналогічно вчинили й інші компанії-конкуренти. Видається, що правда посередині, але нехай це перевіряє Антимонопольний комітет України. До речі, про нього – нижче.

5. Чи дійсно Антимонопольний комітет України може вплинути на ситуацію?

Знову-таки, прозвучить сенсаційно, але остання заява Голови осередку АМКУ в Київський області виглядає не більше, ніж політична демонстрація начебто турботи влади за громадян. Яка не має нічого спільного з реаліями хоча б тому, що 1) МАУ не монополіст і 2) зловживань, принаймні в частині ціноутворення, не здійснює.

Більше того, громадянам корисно знати, що звичайний строк розслідування антимонопольними органами України триває місяці й неможливе без отримання низки інформації та документів від, власне, суб’єкта розслідування. На що у компаній є також місяці. Тому скажу дві важливі речі: по-перше, на чинну ситуацію ніяке розслідування АМКУ жодним чином не вплине. По-друге, це завідома обман населення, адже нічим воно не закінчиться, хіба що буде встановлено факт змови УСІХ авіаперевізників щодо підняття ціни на авіаквитки. Що малоймовірно.

Насамкінець, хочу побажати українцям здоров’я та побільше яскравих подорожей з тією авіакомпанією, яка вам більше до вподоби. Звісно, після перемоги на коронавірусом.