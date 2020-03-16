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16 березня 2020, понеділок, 12:55 28
Транспорт 2020-03-16T13:45:01+02:00
Українські Новини
Влада Києва оголосила про масові перекриттях вулиць та обмеження для проїзду авто

Влада Києва оголосила про масові перекриттях вулиць та обмеження для проїзду авто

Ірина Дорофейчук
Транспорт, Дорога, Автодороги, Будівництво, Ремонт доріг
У Києві починають масштабний ремонт доріг Фото: КМДА
У Києві починають масштабний ремонт доріг Фото: КМДА

У Києві вводять масові обмеження для проїзду по міських вулицях. В цей раз коронавірус ні при чому, на міських вулицях будуть вести об'ємні ремонтні роботи, повідомляє портал strana.ua.

Про перекриттях та обмеження руху повідомляє транспортний Департамент КМДА у своєму Facebook.

Через масштабні ремонти покриття найближчим часом обмежується руху транспорту на наступних локаціях:

📌просп. Гузара до 5 квітня. Працюватимуть на ділянці від вул. Гарматної до бульв. В. Гавела у бік Кільцевої дороги;

📌Шляхопровід через залізницю на вул. Полярній до 7 квітня. Під час ремонту частково обмежено рух на одну смугу у кожному напрямку;

📌просп. Бандери до 26 квітня. Оновлюватимуть покриття між вул. Йорданською і просп. Оболонським у напрямку вул. Теліги. Під час робіт рух організовано по одній проїжджій частині;

📌вул. Пушкінська до 31 травня. Роботи тривають на ділянці між вул. Л. Толстого і бульв. Т. Шевченка. Під час ремонту рух частиною вулиці перекрито;

📌вул. Микільсько-Ботанічна до 31 березня. Під час робіт рух автотранспорту обмежено повінстю;

📌капітальний ремонт доріг Подолу. Повінстю обмежено рух по вул. Покровська до кінця травня ,- уточнили в Департаменті;

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