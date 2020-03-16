Влада Києва оголосила про масові перекриттях вулиць та обмеження для проїзду авто

У Києві вводять масові обмеження для проїзду по міських вулицях. В цей раз коронавірус ні при чому, на міських вулицях будуть вести об'ємні ремонтні роботи, повідомляє портал strana.ua.

Про перекриттях та обмеження руху повідомляє транспортний Департамент КМДА у своєму Facebook.

Через масштабні ремонти покриття найближчим часом обмежується руху транспорту на наступних локаціях:

📌просп. Гузара до 5 квітня. Працюватимуть на ділянці від вул. Гарматної до бульв. В. Гавела у бік Кільцевої дороги;

📌Шляхопровід через залізницю на вул. Полярній до 7 квітня. Під час ремонту частково обмежено рух на одну смугу у кожному напрямку;

📌просп. Бандери до 26 квітня. Оновлюватимуть покриття між вул. Йорданською і просп. Оболонським у напрямку вул. Теліги. Під час робіт рух організовано по одній проїжджій частині;

📌вул. Пушкінська до 31 травня. Роботи тривають на ділянці між вул. Л. Толстого і бульв. Т. Шевченка. Під час ремонту рух частиною вулиці перекрито;

📌вул. Микільсько-Ботанічна до 31 березня. Під час робіт рух автотранспорту обмежено повінстю;

📌капітальний ремонт доріг Подолу. Повінстю обмежено рух по вул. Покровська до кінця травня ,- уточнили в Департаменті;