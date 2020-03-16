Білецький в ефірі назвав журналіста бидлом через те, що та його не привітала

Зі скандалом і образами пройшла частина ефіру одного з вітчизняних телеканалів під час прямого включення ведучої в студії і лідером "Нацкорпусу" Андрієм Билецьким, який очолював акцію під час Дня добровольця України в Києві 14 березня.

Ведуча запитала у Білецького про мету протесту представників "Національого корпусу", які в той момент прийшли до комплексу будівель Офісу Президента України. Білецький, своєю чергою, замість відповіді, вирішив зпочатку привітати всіх глядачів з Днем українського добровольця, зазначивши, що зробив це, щоб телеканалу не було соромно перед добровольцями України, бо як ведуча не зробила цього сама.

Відповідаючи Білецькому журналіст заявила, що він веде себе нетактовно і що вона перш за все — жінка, на що лідер "Нацкорпуса" відповів, що в даній ситуації це не має ніякого значення і припинив діалог, попутно порадив жінці "знайти більш відповідну для неї, хабалістую роботу", і, як варіант, запропонував "йти на ринок торгувати гарбузами".