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15 березня 2020, неділя, 20:51 8
Вибори 2020-03-15T21:06:55+02:00
Українські Новини
Exitpoll ППІ підтвердив: У виборчому окрузі 179 Харківської області перемагає Юлія Світлична

Exitpoll ППІ підтвердив: У виборчому окрузі 179 Харківської області перемагає Юлія Світлична

Кира Молчанова
Юлія Світлична, округ 179, Виборчий округ №179
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Юлія Світлична перемогла у 179 виборчому окрузі на Харківщині з результатом 71,28%, друге місце у Вікторії Пташник від "Європейської солідарності" – 10,98%, третє в Єгорової-Луценко – 7,41%. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Станом на 20:00 15 березня 2020 року за результатами екзит-полу ВГО "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" в одномандатному виборчому окрузі № 179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони Харківської області) кандидати в народні депутати України отримали голосів виборців (%):

  1. Світлична Юлія (самовисування) – 71,28%.
  2. Пташник Вікторія ("Європейська Солідарність") – 10,98%.
  3. Єгорова-Луценко Тетяна (самовисування) – 7,41%.

Зіпсував бюлетень – 2,21%.

Інші кандидати набрали менше 2%.

Таким чином Світлична Юлія отримує найвищу підтримку виборців, щоб бути обраним до українського парламенту, зазначають організатори екзитполу.

Екзит-пол ВГО "ППІ" проводився у день голосування під час проміжних виборів до Верховної Ради України 15 березня 2020 року з 8:00 до 20:00, шляхом опитування громадян на виході з виборчих дільниць. Опитано 4 763 виборців на виході із 57 виборчих дільниць виборчого округу №179.

Екзит-пол проводився за участю 57 інтерв’юерів ВГО "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ НІНІЦІАТИВИ", які були задіяні на волонтерських засадах. Дані екзит-полу вносилися до спеціальної програми "Контроль та спостереження ППІ". Анонімне опитування проводилося face-to-face через мобільні пристрої інтерв’юерів та оброблялися миттєво.

Статистична оцінка можливої похибки опитування не перевищує 1,5%.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними екзитполу, проведеного ГО "Центр громадських опитувань", у 179 окрузі за Юлію Світличну проголосували 74,7% тих, то прийшов на дільниці. Другу сходинку після Світличної посіла Вікторія Пташник від "Європейської солідарності", яка отримала 7,5%.

Опитування проведено за власною ініціативою ГО "Центр громадських опитувань" 15 березня 2020 р. у 179 окрузі Харківській області на виході з виборчих дільниць. Інтерв’юери проводили опитування на 30 дільницях округу. Всього опитано 7083 виборця. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%. Як зазначено у повідомленні, дані наведені після обробки 70% зібраних анкет.

Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. Результати голосування ЦВК має встановити до 30 березня.

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