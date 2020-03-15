Exitpoll ППІ підтвердив: У виборчому окрузі 179 Харківської області перемагає Юлія Світлична

Юлія Світлична перемогла у 179 виборчому окрузі на Харківщині з результатом 71,28%, друге місце у Вікторії Пташник від "Європейської солідарності" – 10,98%, третє в Єгорової-Луценко – 7,41%. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Станом на 20:00 15 березня 2020 року за результатами екзит-полу ВГО "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" в одномандатному виборчому окрузі № 179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони Харківської області) кандидати в народні депутати України отримали голосів виборців (%):

Світлична Юлія (самовисування) – 71,28%. Пташник Вікторія ("Європейська Солідарність") – 10,98%. Єгорова-Луценко Тетяна (самовисування) – 7,41%.

Зіпсував бюлетень – 2,21%.

Інші кандидати набрали менше 2%.

Таким чином Світлична Юлія отримує найвищу підтримку виборців, щоб бути обраним до українського парламенту, зазначають організатори екзитполу.

Екзит-пол ВГО "ППІ" проводився у день голосування під час проміжних виборів до Верховної Ради України 15 березня 2020 року з 8:00 до 20:00, шляхом опитування громадян на виході з виборчих дільниць. Опитано 4 763 виборців на виході із 57 виборчих дільниць виборчого округу №179.

Екзит-пол проводився за участю 57 інтерв’юерів ВГО "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ НІНІЦІАТИВИ", які були задіяні на волонтерських засадах. Дані екзит-полу вносилися до спеціальної програми "Контроль та спостереження ППІ". Анонімне опитування проводилося face-to-face через мобільні пристрої інтерв’юерів та оброблялися миттєво.

Статистична оцінка можливої похибки опитування не перевищує 1,5%.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними екзитполу, проведеного ГО "Центр громадських опитувань", у 179 окрузі за Юлію Світличну проголосували 74,7% тих, то прийшов на дільниці. Другу сходинку після Світличної посіла Вікторія Пташник від "Європейської солідарності", яка отримала 7,5%.

Опитування проведено за власною ініціативою ГО "Центр громадських опитувань" 15 березня 2020 р. у 179 окрузі Харківській області на виході з виборчих дільниць. Інтерв’юери проводили опитування на 30 дільницях округу. Всього опитано 7083 виборця. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%. Як зазначено у повідомленні, дані наведені після обробки 70% зібраних анкет.

Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. Результати голосування ЦВК має встановити до 30 березня.