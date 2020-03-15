Світлична перемагає у 179 окрузі на Харківщині, Пташник – друга, – екзитпол

Ексгубернатор Харківщини Юлія Світлична посіла перше місце у 179 окрузі, кандидат від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник – друга, Валентин Захаров від "Блоку опозиційних сил" – третій. Про це повідомляє за даними екзитполу ГО "Центр громадських опитувань".

Згідно з даними екзит-полу, у 179 окрузі за Юлію Світличну проголосували 74,7% тих, то прийшов на дільниці. Другу сходинку після Світличної посіла Вікторія Пташник від "Європейської солідарності", яка отримала 7,5%.

Інші кандидати набрали значно менше голосів. Валентин Захаров ("Блок опозиційних сил") – 4,2%, Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування) – 3,9%, Ігор Швайка (ВО "Свобода") – 3,1%, Яна Світлична (самовисування) – 1,5%.

Опитування проведено за власною ініціативою ГО "Центр громадських опитувань" 15 березня 2020 р. у 179 окрузі Харківській області на виході з виборчих дільниць. Інтерв’юери проводили опитування на 30 дільницях округу. Всього опитано 7083 виборця. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%. Як зазначено у повідомленні, дані наведені після обробки 70% зібраних анкет.

Сьогодні у 179 окрузі на Харківщині відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. За депутатський мандат змагалися 40 кандидатів. Результати голосування ЦВК має встановити до 30 березня.