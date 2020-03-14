підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький
14 березня 2020, субота, 16:35 6
Політика 2020-03-14T16:36:01+02:00
Українські Новини
Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький

Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький

Елена Новикова
Андрій Білецький. Фото: пресс-служба
Андрій Білецький. Фото: пресс-служба

Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, оскільки той зраджує пам’ять кожного загиблого у російсько-українській війні. Про це заявив лідер Національного Корпусу Андрій Білецький під час свого виступу на Марші добровольців у Києві.

Білецький пояснив, що 12 березня Зеленський у Мінську визнав терористів так званої ЛДНР суб’єктами міжнародного права, поставивши їх на один рівень з Українською Державою.

"Сьогодні Зеленський каже, я ініціюю нагороди добровольцям. Нам не потрібні нагороди від людини, яка зраджує усе, за що ми боролися і воювали. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського", – заявив Білецький.

Лідер Нацкорпусу наголосив на тому, що Зеленський говорить про нагороди у той час, коли за ґратами сидять десятки добровольців і ветеранів.

"Тільки вчора було судилище за те, що декілька добровольців поставили питання пану Сивосі, який говорить про громадянську війну в Україні рівно те саме, що Кисельов на російському телебаченні. Учора доброволець Олександр Волков – який очолював охорону проукраїнських мітингів у Донецьку весною 2014 року, потрапив "на підвали" ДНР, був катований, втік, вступив у батальйон "Донбас", пройшов весь шлях, потрапив в Іловайський котел, вирвався з полону і тут же вступив в полк "Азов", провоював чотири роки – отримав від Зеленського арешт за те, що він "з особливою зухвалістю" порвав плакат так званої "платформи примирення" з ЛДНР. Оце – реально ті нагороди, які Зеленський хоче вручити добровольцям сьогодні", – сказав Білецький.

Більше новин про:

17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону
У центрі Києва мітингують добровольці: пряма трансляція
Новини
Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький 16:35
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Автовокзал Радомишля. Фото: questrum.livejournal.com
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто 15:20
Марш добровольців. Фото: Інформатор
У центрі Києва мітингують добровольці: пряма трансляція 12:05
Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу 11:04
більше новин
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. Дані на п'ятницю 13 березня 08:25
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
Адвокат розкрив подробиці записів з кабінету Труби 18:20
більше новин
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ 14:45 Документ
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я 11:16
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
більше новин
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok