Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, – Андрій Білецький

Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, оскільки той зраджує пам’ять кожного загиблого у російсько-українській війні. Про це заявив лідер Національного Корпусу Андрій Білецький під час свого виступу на Марші добровольців у Києві.

Білецький пояснив, що 12 березня Зеленський у Мінську визнав терористів так званої ЛДНР суб’єктами міжнародного права, поставивши їх на один рівень з Українською Державою.

"Сьогодні Зеленський каже, я ініціюю нагороди добровольцям. Нам не потрібні нагороди від людини, яка зраджує усе, за що ми боролися і воювали. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського", – заявив Білецький.

Лідер Нацкорпусу наголосив на тому, що Зеленський говорить про нагороди у той час, коли за ґратами сидять десятки добровольців і ветеранів.

"Тільки вчора було судилище за те, що декілька добровольців поставили питання пану Сивосі, який говорить про громадянську війну в Україні рівно те саме, що Кисельов на російському телебаченні. Учора доброволець Олександр Волков – який очолював охорону проукраїнських мітингів у Донецьку весною 2014 року, потрапив "на підвали" ДНР, був катований, втік, вступив у батальйон "Донбас", пройшов весь шлях, потрапив в Іловайський котел, вирвався з полону і тут же вступив в полк "Азов", провоював чотири роки – отримав від Зеленського арешт за те, що він "з особливою зухвалістю" порвав плакат так званої "платформи примирення" з ЛДНР. Оце – реально ті нагороди, які Зеленський хоче вручити добровольцям сьогодні", – сказав Білецький.