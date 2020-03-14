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  • Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу
14 березня 2020, субота, 11:04 230
Політика 2020-03-14T11:07:16+02:00
Українські Новини
Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу

Літні люди зараз більше потребують уваги та турботи, - голова МОЗ Ємець про небезпеку коронавірусу

Надежда Комендантова
МОЗ, коронавірус в Україні, Ілля Ємець
Ємець. Фото: t.me/mozofficial
Ємець. Фото: t.me/mozofficial

Голова Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців приділити більше уваги літнім батькам. Про це йдеться у повідомленні про уточнення щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу, опублікованому на сайті міністерства.

"Сьогодні під час засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації було обговорено багато важливих питань, серед яких продовження медреформи та ситуація навколо поширення коронавірусу в Україні. Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку", - вважає міністр.

За словами міністра Ємця, згідно зі світовою тенденцією та медичними дослідженнями, саме люди похилого віку мають чи не найвищий ризик зараження коронавірусом.

Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики. Я також закликаю усіх громадян у цей період бути особливо свідомими: літні батьки зараз найбільше потребують уваги та турботи. Забезпечте їх усім необхідним, аби мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину”, - підкреслив Ілля Ємець.

 

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