Бойко закликав створити коаліцію національного порятунку для боротьби з кризою

Юрій Бойко виступив з ініціативою створити Коаліцію національного порятунку для протидії кризі, викликаної коронавірусом.

Як повідомляє прес-служба партії, пропозиція Співголови Опозиційної платформи - За життя прозвучала в ефірі програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна" у п'ятницю, 13 березня.

"Щоб протистояти тим викликам, з якими сьогодні зіткнулася Україна, необхідне зосередження усіх сил і негайне проведення антикризових заходів. Вже очевидно, що уряд самотужки з цим не впорається. Потрібно збирати Коаліцію національного порятунку, спільно підготувати антикризову програму, виробляти заходи, впроваджувати їх, не ділячись на опозицію чи не опозицію. Тому що занадто велика біда прийшла в країну і занадто багато серйозних економічних і соціальних викликів стоїть перед нами. Зараз і виконавча та законодавча влада мають працювати разом", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик зазначив, що у Опозиційної платформи - За життя є план першочергових заходів для пом'якшення наслідків кризи у національній економіці.

Зокрема, за його словами, необхідно:

- запобігти обвальне знецінення гривні, обмежити відтік капіталу з України;

- збільшити міжбюджетні трансферти регіонам на боротьбу з епідемією і кризою;

- передбачити податкові пільги для бізнесу зі сплати ЄСВ в разі збереження заробітної плати для працівників, відправлених на вимушений карантин;

- збільшити прямі субсидії і податкові пільги для агропромислового комплексу;

- спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу;

- ввести мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами до кінця дії карантину та ввести податкові канікули для малого і середнього бізнесу;

- збільшити держзамовлення на закупівлі продукції внутрішнього виробництва;

- підтримати бізнес, який вже постраждав від кризи

"Опозиційна платформа - За життя виступає за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Державного бюджету на 2020 рік, щоб забезпечити фінансування першочергових заходів, спрямованих на економічну і соціальну захист країни і людей", - сказано в повідомленні прес-служби.